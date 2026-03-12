Roberto Baradel, foto NA

Roberto Baradel dejará de ser el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) después de 20 años y tampoco se presentará a las elecciones del próximo 13 de mayo, por lo que le pondrá punto final a una era dentro del gremio docente. La decisión formó parte de un acuerdo interno y se supo quién es la candidata oficialista para reemplazarlo.

Tras haber encabezado extensas medidas de fuerza durante los últimos años, el dirigente no buscará la reelección en el cargo provincial. La apuesta del oficialismo para la sucesión es María Laura Torre, actual secretaria adjunta y referente de estrecha confianza de Baradel.

Las elecciones internas están programadas para el 13 de mayo y las nuevas autoridades asumirán el 23 de ese mes. El desafío será representar a un grupo de 100 mil afiliados dentro de un universo de más de 300 mil docentes que desempeñan tareas en el territorio bonaerense.

El gremialista docente dejará Suteba después de 20 años. Foto: Noticias Argentinas

Desde la conducción actual, señalan que la meta es expandir la representatividad y facilitar una renovación de cuadros pactada. Sobre este punto, Baradel manifestó que es “importante que diferentes compañeras y compañeros asuman nuevas responsabilidades. Eso fortalece a la organización y le da continuidad en el tiempo”. Además, subrayó: “Los sindicatos son parte de una construcción colectiva y no patrimonio de los dirigentes”.

Uno de los objetivos electorales de la lista oficialista es recuperar los distritos que hoy lidera la lista Multicolor, el brazo opositor de izquierda que tiene como referente a la diputada Romina Del Plá. Actualmente, esa facción controla las seccionales de Bahía Blanca, Berazategui, Marcos Paz y Tigre.

El futuro de Baradel tras su salida de Suteba

Pese a su salida de Suteba, el dirigente no abandonará la actividad sindical de alto nivel, ya que seguirá desempeñándose como secretario general adjunto en CTERA y mantendrá su rol como secretario de Relaciones Internacionales en la CTA. Ambas entidades también renovarán mandatos este 2026.

Baradel expresó que su intención en la CTA es seguir “militando para reunificar a las dos centrales”, hoy divididas bajo las conducciones de Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy. Respecto a su continuidad en la confederación nacional de maestros, señaló a Clarín que “todavía no sé en qué cargos, ni se habló de eso”.

Roberto Baradel, AGENCIA NA

Su trayectoria al frente del gremio docente más grande del país estuvo marcada por la alta exposición y momentos de extrema tensión incluyendo amenazas contra su círculo familiar, factores que lo consolidaron como uno de los actores sindicales más influyentes y cuestionados de la escena pública nacional.