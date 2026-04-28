Una por una, las frases más destacadas de Milei durante la Cena Anual de la Fundación Libertad:

Javier Milei durante la cena de la Fundación Libertad. Foto: NA.

El presidente Javier Milei fue el gran protagonista de la novena edición de la Cena Anual de la Fundación Libertad y aprovechó la oportunidad para agradecer la invitación y repudiar el intento de asesinato de su par estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado por la noche, mientras este último también participaba de una cena de gala con periodistas.

“Estamos ante un auge de la violencia política de la izquierda: no aceptan perder en la batalla por las ideas y en las urnas”, lanzó Milei contra los opositores políticos de sus ideas. En ese sentido, cuestionó los intentos de los grupos de izquierda de tratar de desestabilizar al gobierno de turno y lanzó gran cantidad de críticas contra el kirchnerismo.

Javier Milei. Foto: Captura

Una por una, las frases más destacadas de Milei en Fundación Libertad

“Gracias a la Fundación Libertad por la invitación y por este premio y por este privilegio que me estuviera esperando el maestro Benegas Lynch en el escenario. Expreso mi más enérgico repudio por este nuevo intento de asesinato al presidente Donald Trump ”.

“Estamos ante un nuevo auge de la violencia política, especialmente de la izquierda de todo el mundo libre, que debe ser detenida en sus inicios. Hay muchos que no aceptan perder la batalla de las ideas en las urnas y recurren a la violencia para hacer sus ideales fallidos. Esas personas no son compatibles con la democracia y deben ser castigadas con todo el peso de la ley” .

“Nosotros los liberales cometimos un gran error después de la caída del muro de Berlín de creer que con la mera evidencia alcanzaba. Con la sola caída era suficiente. La realidad demostró que no. Lo que hizo el marxismo fue reconstruir y trasladar la lucha de clases a otro tipo de debates en la sociedad”.

“Tomar deuda es inmoral, es pasarle la cuenta, la fiesta, a nuestros hijos y nietos. Es una cosa aberrante. La otra es subir impuestos: es un robo, un ataque a la propiedad. Nosotros hicimos el ajuste y eliminamos más de 24 impuestos ”.

“La economía crece a pesar de que hicimos el ajuste más importante de la historia. Lo peor ya pasó a pesar del ataque violento de la política contra el programa económico. Y la gente respaldó el programa: ganamos con el 41%”.

Javier Milei, presidente de Argentina. Foto: REUTERS