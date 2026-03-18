Juicio YPF. Foto: Reuters

La Argentina obtuvo este miércoles un respiro inesperado en la batalla judicial más costosa de su historia. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender todas las demandas vinculadas al caso YPF hasta que se resuelva la discusión de fondo por la expropiación de la petrolera. La medida llega en un momento crítico y podría cambiar el futuro del litigio.

El fallo implica que ningún tribunal de Estados Unidos podrá avanzar con embargos, investigaciones ni procedimientos relacionados con la ejecución del fallo por miles de millones de dólares que afronta el país desde 2023. Esta pausa procesal, aunque temporal, ofrece al Gobierno un margen estratégico para reorganizar su defensa y evitar movimientos perjudiciales mientras el litigio continúa.

YPF. Foto: NA.

¿Qué motivó esta decisión?

La suspensión fue concedida tras un pedido formal del nuevo procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, quien en sus primeras horas de gestión solicitó frenar cualquier avance judicial hasta que la Cámara resuelva el recurso de apelación central. La presentación argumentaba que permitir embargos o acciones cautelares antes de un fallo definitivo podría afectar gravemente los intereses del Estado argentino.

La Justicia estadounidense consideró el planteo y dispuso congelar todos los expedientes vinculados al caso. En términos simples: hasta que la Cámara decida si confirma, modifica o revoca la sentencia inicial, el juicio queda en pausa.

¿Por qué este fallo cambia el panorama?

La Argentina enfrenta reclamos multimillonarios impulsados por fondos litigantes tras la estatización de YPF en 2012. El país ya había sido condenado en 2023 a pagar una cifra cercana a los USD 16.000 millones, según estimaciones mencionadas por diversos medios.

El freno judicial representa:

Un alivio financiero inmediato

Evita la posibilidad de que los demandantes avancen con acciones que pongan en riesgo bienes estratégicos del Estado argentino.

Tiempo político y legal

El Gobierno gana margen para preparar su próxima estrategia, negociar, o incluso impulsar un enfoque más agresivo en la apelación.

Un posible indicio

Aunque la Cámara no tiene plazos, algunos analistas interpretan que esta suspensión podría anticipar que el tribunal se encuentra trabajando activamente en la resolución del tema de fondo.

YPF, juicio por expropiación en EEUU, Agencia NA

Antecedentes del conflicto

La estatización de YPF en 2012 derivó en una serie de demandas por parte de fondos vinculados al grupo Petersen y Burford Capital, quienes adquirieron derechos litigiosos y llevaron el caso a tribunales estadounidenses alegando incumplimiento contractual.

El litigio avanzó durante años, y en 2023 un fallo determinó que Argentina debía compensar a los demandantes por no haber realizado una oferta pública a los accionistas minoritarios, tal como establecen los estatutos de la compañía. A partir de ese momento comenzaron los esfuerzos de los fondos para ejecutar la sentencia, lo que derivó en nuevas investigaciones y solicitudes de embargos.

Repercusiones inmediatas

Medios de Argentina y Estados Unidos calificaron la decisión como “clave” y “favorable” para el país. Desde TN, BAE Negocios, Río Negro e Infobae, coincidieron en remarcar que la medida frena de forma completa cualquier avance procesal hasta que se defina la apelación.

Además, expertos como Sebastián Maril (Latam Advisors) señalaron que la suspensión “reordena el tablero judicial” y permite concentrar los esfuerzos exclusivamente en el corazón del litigio: la decisión sobre la validez del reclamo.

¿Qué puede pasar ahora?

Los escenarios posibles incluyen:

Confirmación del fallo original

La Argentina mantendría su obligación de pagar y el juicio entraría en etapa de ejecución.

Modificación parcial

La Cámara podría revisar montos, plazos o metodología de cálculo.

Revocación total

Un escenario improbable pero favorable, que eliminaría la condena.

Por ahora, todo queda en manos del tribunal, y no existen plazos formales para conocer la resolución.

El freno judicial en EEUU es una noticia altamente relevante para la Argentina: otorga tiempo, mejora la posición negociadora y corta, al menos por ahora, el avance de demandas que podrían haber derivado en consecuencias económicas severas.

Aunque la batalla aún está lejos de terminar, el país suma un triunfo procesal que reacomoda el tablero del litigio más costoso de su historia.