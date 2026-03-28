Otermín, Granados, Achával y Mantegazza encabezaron un encuentro de intendentes . Foto: Captura de pantalla

En una jornada orientada a fijar una postura política clara frente al escenario actual, los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente) mantuvieron una reunión estratégica.

“La argentina que viene necesita nutrirse de pluralidad de miradas, y sobre todo, de experiencias valiosas en la gestión”, subrayaron. Los jefes comunales compartieron el espacio de trabajo con mandatarios de la provincia de Santa Fe.

Durante el intercambio, se realizó un diagnóstico minucioso de la situación nacional y bonaerense haciendo hincapié en el rol determinante que juegan los municipios. En este sentido, definieron a las administraciones locales como la “primera trinchera de resistencia” ante las medidas de ajuste y como los pilares fundamentales para la construcción de una alternativa política de país.

Los intendentes de Lomas de Zamora, Ezeiza, Pilar y San Vicente encabezaron un cónclave político.

El debate entre los dirigentes giró también en torno a la necesidad de actualizar las estructuras del partido. Para los intendentes, la modernización y el relevo generacional no deben ser conceptos vacíos, sino que encuentran su legitimación en la implementación de políticas públicas que sean eficaces, de cercanía y con un fuerte impacto transformador en la vida de los vecinos. El encuentro no solo reforzó la cohesión de este bloque de intendentes de la región, sino que ratificó una dinámica de trabajo articulado que busca fortalecer la gestión territorial frente a los complejos desafíos económicos y sociales del presente.