Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS

Javier Milei celebró en sus redes sociales la revocación de la cautelar que frenaba la Ley de Modernización Laboral y aseguró que “no podrán detener el crecimiento que se viene para el país”.

Estas declaraciones surgieron luego de que se conociera la suspensión de la cautelar emitida por el juez Raúl Ojeda respecto a los 82 artículos que la CGT pretendía eliminar porque “atentaban contra los derechos adquiridos de los trabajadores”.

En la misma línea, y desde sus redes sociales, manifestó que la normativa sansionada el pasado 27 de febrero “sigue vigente” y celebró la noticia por medio de una publicación escrita por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien a su vez citó a su par en Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Horas más tarde, el presidente posteó el “TMAP” característico que acompaña a su gestión en el plano digital. Con la sigla de “Todo Marcha Acorde al Plan”, citó la oficialización de la Reforma por parte de la Procuracion del Tesoro.

El fallo de la Cámara del Trabajo

El fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo permitió que los artículos cuestionados de la Ley 27.802 sigan vigentes, incluyendo cambios en la jornada laboral, indemnizaciones y periodo de prueba.

A pesar de las celebraciones, la CGT busca mantener los cuestionamientos judiciales sobre la inconstitucionalidad de la normativa vigente.