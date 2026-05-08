Máximo Kirchner. Foto: NA

El diputado nacional Máximo Kirchner informó este viernes a través de sus redes sociales que será sometido a una intervención quirúrgica programada “que por distintas razones venía postergando”.

En su mensaje, el legislador señaló que es operado en el centro médico donde nació -sin precisar el nombre de la institución- y confirmó que la intervención estaba prevista desde hacía tiempo. “El lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, expresó.

Además, el diputado explicó que su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no está presente durante la cirugía pese a su intención de acompañarlo. Según explicó, fue él mismo quien le sugirió que no asistiera para evitar que tuviera que solicitar permisos a las autoridades del Poder Judicial argentino que la mantienen bajo arresto domiciliario.

Máximo junto a Cristina Fernández de Kirchner. Foto: NA (Damián Dopacio)

“No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia“, afirmó Máximo en sus redes sociales. A su vez, cuestionó las condiciones de su detención: “A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”.

El comunicado completo de Máximo Kirchner

Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes.

En este lugar, el mismo donde nací, hoy los cirujanos harán lo que saben. Uno de ellos es hincha de Estudiantes y se comprometió a que voy a poder ver el partido en casa el domingo. Está confiado que nos ganan. Je.

Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga.

¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico.

A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones.

Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común.

Abrazo. Nos estamos viendo…

PD: Después de tantas operaciones de prensa…