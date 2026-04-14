El documento entregado al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo alertó sobre la situación económica y social de un centenar de intendencias de todo le país. Foto: Federación Argentina de Municipios

La Federación Argentina de Municipios (FAM), presidida por el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, entregó un documento en el Ministerio de Economía durante la jornada de este martes 14 de abril. En el mismo, se alertó sobre la situación económica y social de más de 500 gobiernos locales del país.

“El límite es el hambre de nuestras vecinas y vecinos”, había expresado Fernando Espinoza previo a la marcha al Palacio de Hacienda. Entre los reclamos que presentaron, se denunció que el Gobierno recaudó 3,5 billones de pesos por el Impuesto a los Combustibles que no utilizó ni para bajar el precio de la nafta o el gasoil ni para realizar obras en rutas.

A esta situación se suma la emergencia alimentaria, la destrucción sistemática de las PyMEs, la enorme pérdida de puestos de trabajo y la creciente precarización de los empleos que aún sobreviven. “La realidad que vivimos en los municipios refleja con claridad el impacto de las actuales condiciones macroeconómicas sobre la vida cotidiana de nuestras comunidades. La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad que requiera una mirada federal y articulada”, expresaron desde la Federación Argentina de Municipios.