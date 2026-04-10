Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Foto: Instagram @ferespinozaok

Un grupo de intendentes de todo el país prepara una movilización hacia las oficinas del ministro de Economía, Luis Caputo, en reclamo por la caída del financiamiento a las arcas locales. La protesta se enmarca en una serie de demandas vinculadas al impacto de las políticas económicas sobre las comunas.

La Federación Argentina de Municipios, encabezada por Fernando Espinoza, convocó a la marcha para el próximo martes 14 de abril y prevé presentar un documento con sus planteos, centrados en la apertura de una instancia de diálogo con Nación. El conflicto, sin embargo, refleja una tensión de larga data entre ambas partes.

El intendente de La Matanza, Espinoza Foto: redes sociales

Las declaraciones de los intendentes

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, le comentó a TN: “Hay un desinterés nacional respecto de los municipios”. Señaló un “abandono total” a Santa Cruz y agregó “somos la primera mesa de atención de la gente, que la está pasando muy mal”.

Un jefe comunal del interior del país afirmó: “El Gobierno no paga un mango de la coparticipación a combustibles y el subsidio a transporte público”. Por su parte, un intendente de Buenos Aires, aseguró que la situación “comienza a ser crítica” y comentó: “La coparticipación hace 8 meses seguidos que baja, entonces ya pone en peligro la funcionalidad de la municipalidad”.

Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, NA

“Creemos en la gestión y en la respuesta directa al vecino, y si el Ministro no nos escucha en sus oficinas, nos va a escuchar en la calle, porque los municipios son la primera línea de fuego y hoy están ardiendo”, resaltaron otros intendentes. Y afirmaron: “Se propuso dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos para exigir respuestas”.

Hace un mes, los intendentes de FAM sacaron un comunicado en contra del Gobierno de Javier Milei en el que sentenciaron: “Los municipios somos el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía y la base del sistema republicano argentino. Sin embargo, esa autonomía resulta inviable sin los recursos necesarios para ejercerla”.

“Desde diciembre de 2023 los municipios de todo el país enfrentan una situación crítica caracterizada por recortes en inversiones nacionales, paralización de obras públicas y programas sociales, y una fuerte caída de la recaudación producto de la recesión económica”, agregaron.

La marcha será hacia la oficina de Luis Caputo. Foto: Noticias Argentinas

En esa misma línea, hicieron hincapié en la búsqueda de una agenda de trabajo y plan de acción para “defender el federalismo y la autonomía municipal” para obtener medidas que protejan los ingresos de los municipios. “Analizamos las herramientas institucionales necesarias para evitar recortes o descuentos ilegítimos sobre fondos que pertenecen a nuestras comunidades”, advirtieron.

Y finalizaron: “La autonomía municipal no es una consigna política: es un mandato constitucional y una condición indispensable para garantizar derechos, sostener servicios públicos y cuidar la calidad de vida de millones de argentinas y argentinos. Porque sin federalismo real, no hay Nación”.