Tras el informe de Adorni, el Gobierno busca reposicionarse y reactivar la agenda del Congreso Foto: Foto generada con IA Canal 26

El objetivo inmediato desde el Gobierno nacional es buscar el reposicionamiento del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras semanas de cuestionamientos, y ubicarlo como una figura central de la comunicación oficial de la Casa Rosada, que a su vez conserve la capacidad de coordinación interna para destrabar proyectos que quedaron relegados en el último tiempo.

Por eso, desde el oficialismo sostienen que la reciente exposición de Adorni frente al Congreso debería funcionar como punto de partida para relanzar su gestión. En ese sentido, el informe de gestión presentado el pasado miércoles 29 de abril demandó gran parte de la atención del Ejecutivo y la prioridad pasaría ahora por retomar una agenda más activa.

Manuel Adorni realizó un informe de gestión durante el pasado miércoles 29 de abril. Foto: Captura de pantalla

Uno de los puntos centrales es que se buscaría que Adorni retomara su rol como vocero, con conferencias de prensa periódicas y mayor presencia pública, algo que creen que podría mejorar la percepción externa del Gobierno.

El Gobierno se reorganiza de cara al 2027

También crecen las dudas sobre la efectividad de la mesa política del oficialismo. Aunque se prevé un nuevo encuentro en los próximos días, en varios sectores relativizan su utilidad y sostienen que esos espacios no están resolviendo los problemas de fondo. Aun así, en la Casa Rosada descartan abrir una discusión interna profunda en este momento y apuestan a una unidad táctica, al menos hasta las elecciones.

El esquema que imaginan cerca del presidente Javier Milei proyecta una reorganización de roles con la mirada puesta en 2027.

El Gobierno intenta reactivar la agenda legislativa antes del inicio del Mundial de la FIFA 2026, previsto para el 11 de junio. Por ejemplo, en Diputados ya avanzaron proyectos como la denominada “Ley Hojarasca” y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, mientras que en el Senado ingresó la reforma política que impulsa el Ejecutivo, que incluye la eliminación de las PASO y la iniciativa de Ficha Limpia.

Pero, como suele suceder en estos casos, persisten dificultades para definir prioridades y coordinar con aliados parlamentarios, un vínculo que en el oficialismo describen como “desgastado”. Acá se suma también la preocupación por la evolución económica, dado que en el Ejecutivo sostienen que la estrategia actual es intentar resistir con la idea de una mejora de la actividad para los próximos meses, mayor consumo y crédito.

Los desafíos que afronta el Gobierno nacional en los próximos meses. Foto: Presidencia

Hay que tener en cuenta que los datos recientes generan cautela: la inflación de marzo fue del 3,4% y desde el Banco Central de la República Argentina advierten que el sistema financiero aún muestra baja profundidad y un crédito privado que recién comienza a estabilizarse.

Mientras tanto, el Gobierno busca mostrar avances concretos en gestión, con foco en concesiones viales y privatizaciones, y planea relanzar la presencia territorial del presidente con visitas a provincias y encuentros con gobernadores aliados.