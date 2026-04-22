Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Foto: NA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, confirmó este miércoles que se presentará para la reelección el año que viene, al considerar que su actual gestión está haciendo “las cosas mucho mejor”. Además, elogió el rol del expresidente Mauricio Macri como líder del PRO.

“Amo esta tarea que tengo. Me encanta gestionar ciudades, es un desafío inmenso y creo que estamos haciendo las cosas mucho mejor. Le estamos dando un norte de orden a la Ciudad”, señaló Macri en diálogo con Radio La Red.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño. Foto: NA

Por otro lado, el alcalde porteño afirmó que su gestión se encuentra “cerca de completar 700 propiedades que habían sido usurpadas y que fueron devueltas a sus propietarios”, lo que considera “un tema inmenso que no estaba en agenda” y señaló que “el orden nos da libertad”.

Acerca de sus aspiraciones electorales, Macri dijo que “ama esta Ciudad” y señaló que, “si Dios quiere, los vecinos me darán la posibilidad de estar una vuelta más en este cargo”.

Respecto del rol de Mauricio Macri, que esta última semana estuvo en Chaco y Corrientes para relanzar una gira federal del PRO, el jefe de Gobierno porteño dijo que le “gusta” el perfil actual del exmandatario.

“Me gusta lo que está haciendo ahora, que es recorrer y juntar a la gente nuestra en todo el país”, valoró.