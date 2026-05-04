Vuelven las conferencias de Manuel Adorni.

La Sala de Periodistas de la Casa Rosada reabrirá sus puertas este lunes 4 de mayo, luego de permanecer cerrada 10 días por una revisión de “protocolos de seguridad y vigilancia”.

Según lo informado por el Gobierno Nacional, se espera que con la reapertura se retomen las conferencias de prensa que suele dar el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien protagonizará una ronda de preguntas a las 11hs. y, con ello, marcará el reinicio de las actividades habituales en el sector.

También se esperan “nuevas condiciones” respecto al ingreso y la permanencia de los trabajadores de prensa: aunque se restablecerá el acceso a los periodistas acreditados, se implementarán protocolos de control y habrá sectores específicos de circulación restringida dentro del edificio.

Periodistas en Casa Rosada. Foto: NA

Durante el transcurso de la semana, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

En tanto, el regreso de Adorni a las conferencias de prensa se dará en un contexto atravesado por la investigación judicial que impulsa el juez federal Ariel Lijo y luego de su presentación de su informe de gestión en el Congreso.

Por qué estaba prohibido el ingreso de periodistas a Casa Rosada

La gestión de Javier Milei decidió restringir el acceso a la sala de prensa de la Casa Rosada desde el 23 de abril, luego de una denuncia de la Casa Militar por un supuesto “espionaje ilegal” y “revelación de secretos”.

Como consecuencia, el Ejecutivo apuntó contra periodistas de la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes; eso llevó a que se iniciara una investigación judicial por “intromisión ilegítima”.

Desde el oficialismo consideraron que el episodio comprometía la seguridad institucional y violaba las normas de comportamiento dentro del edificio.