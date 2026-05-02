Javier Milei en un encuentro organizado por JP Morgan Foto: Presidencia

El gobierno de Javier Milei intensificó sus gestiones para concretar la transferencia al sector privado de casi una decena de empresas estatales. El ministro de Economía Luis Caputo ratificó que la venta de estos activos permitirá el ingreso de US$2000 millones antes de que concluya el 2026 con el objetivo de sumar capital a las reservas.

El funcionario confió en que el retiro del Estado del control operativo de estas organizaciones, sumado a las divisas provenientes del agro y la minería, sea un factor determinante para convencer a los inversores de que el cumplimiento de las obligaciones financieras está asegurado. Durante su intervención en el Congreso Económico Argentino, el ministro enfatizó que “el optimismo está fundado en datos” respecto a los resultados esperados de estas operaciones.

Esta hoja de ruta fue respaldada por Manuel Adorni en su reciente informe ante el Congreso. El jefe de Gabinete expuso que el Gobierno mantiene vigente la intención de privatizar Aerolíneas Argentinas y anunció que el 10% de lo que se recaude por la venta de estas empresas e inmuebles se asignará a inversiones en el área de Defensa a cargo de Carlos Alberto Presti.

Luis Caputo en la ExpoEFI. Foto: NA

Privatizaciones del Gobierno: el avance del cronograma oficial

Aunque inicialmente se planificó la salida estatal de 41 compañías, la Ley Bases sancionada en julio de 2025 solo autorizó el proceso para ocho de ellas. A la fecha, solo resta iniciar formalmente el trámite para Trenes Argentinos. En tanto, durante la última semana de abril se registraron progresos significativos en otras áreas:

Enarsa : Se recibieron ofertas por casi US890 millones por la participación estatal en Citelec (controlante de Transener). El consorcio de Edison Energía y Genneia presentó la mejor propuesta por US 356,1 millones. El plan consiste en dividir la firma para venderla por unidades de negocio.

Aysa : El 28 de abril se aprobaron los contratos para concesionar el 51% de las acciones. El plazo será de “30 años” para la gestión del servicio de agua y cloacas en la Capital y 26 distritos bonaerense.

Intercargo : El Gobierno definió la venta total de la proveedora de servicios de rampa, cuya valuación se estima en cerca de US$400 millones.

Belgrano Cargas y Logística: Se decretó la privatización total bajo un sistema de “open access”, dividiendo las licitaciones por líneas (Belgrano, San Martín y Urquiza) para atraer el interés de sectores mineros y agroexportadores.

Cabe destacar que el Estado conserva participaciones en negocios energéticos como la UTE Escobar, las termoeléctricas San Martín y Manuel Belgrano y diversos parques eólicos y proyectos petroleros en la Patagonia. Sin embargo, el horizonte oficial apunta a nuevas concesiones en centrales hidroeléctricas ubicadas en Mendoza, Salta, San Juan, Tucumán y Chubut.