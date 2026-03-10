Jaime Duran Barba

El consultor político ecuatoriano, Jaime Durán Barba, habló sobre la situación del fenómeno Milei, los distintos liderazgos actuales, y planteó una ruptura definitiva con la política racionalista. Para Durán Barba, el ecosistema de las redes sociales y la inteligencia artificial reconfiguró la subjetividad de los ciudadanos: “No somos los mismos seres humanos de hace 20 años, somos totalmente distintos”.

En diálogo con Infobae En Vivo, Jaime Durán Barba expuso los cambios en la comunicación política de la actualidad. “Tan mal no le fue a Macri”, dijo cuando le consultaron sobre el expresidente de la República Argentina y las comparaciones que hace Milei con el líder del PRO..

Javier Milei y Mauricio Macri

Cómo describió Durán Barba a la “nueva era política”

Según el exasesor del PRO, la rápida velocidad de la comunicación actual y la búsqueda constante de gratificación instantánea volvieron inútiles los formatos tradicionales. En ese sentido, fue tajante respecto a la exigencia de lógica en el mensaje: “Ya no seguimos discursos coherentes y por eso los líderes no tienen por qué ser coherentes tampoco”.

Para ilustrar la incapacidad de la dirigencia clásica para generar entusiasmo, Durán Barba apeló a la metáfora mexicana “esa es la pomada contra la lujuria” al nombrar a los discursos extensos que solo interesan al “microclima” político.

Qué piensa Durán Barba de Javier Milei

Durán Barba identificó en Javier Milei al exponente local de este nuevo paradigma. Según él, el impacto del presidente trasciende fronteras e ideologías gracias a su capacidad de adaptación al lenguaje de la época. “He visto una parodia de un discurso de Milei hecha en Japón por personas que no entienden nada de política, pero les llega porque habla el lenguaje actual”, destacó al subrayar que la viralidad hoy prima sobre el contenido.

Javier Milei en la Yeshiva University. Foto: REUTERS

En esa línea, trazó un paralelismo entre el libertario y Donald Trump, comparando sus técnicas de comunicación basadas en lo “pintoresco” y lo disruptivo. “Cuando Trump dice que va a invadir Groenlandia, no creo que lo haya pensado en serio; es un disparate, pero es bien pintoresco. ¿Cómo uno va a dejar de ver a alguien que dice que va a anexar a Canadá como el estado 51?”, ejemplificó.

Qué dijo de Mauricio Macri y su asesoría

Hacia el final de la entrevista, el consultor se refirió a las comparaciones que el propio Milei suele trazar entre su liderazgo y el de Mauricio Macri. Al respecto, Durán Barba salió en defensa de su antiguo asesorado con una definición contundente sobre la estabilidad institucional: “Tan mal no le fue a Macri que no pudieron llevárselo. Es el primer presidente no peronista que completó su mandato en un siglo. No es poco eso”.