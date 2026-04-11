Hernán Boveri y Delfina Lanusse Foto: Foto gentileza TN

La Justicia dictó el procesamiento del anestesista Hernán Boveri y de la ex residente Delfina Lanusse, involucrados en el desvío de fármacos de alta peligrosidad con fines recreativos.

La decisión del juez Javier Sánchez Sarmiento no solo implica el procesamiento, sino que establece medidas cautelares severas para garantizar la sujeción de los imputados al proceso.

Hospital Italiano Foto: Web Hospital Italiano

Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos millonarios sobre sus bienes.

Cómo avanza la causa

La fiscalía sostiene que los acusados habrían aprovechado su posición estratégica en el área de anestesiología para vulnerar los controles de stock del hospital, extrayendo medicamentos que requieren una custodia estricta, tales como el propofol, un potente agente hipnótico de corta duración.

El anestesista Alejandro Zalazar. Foto: NA

Lo que comenzó como una investigación por malversación de activos tomó un giro sombrío cuando surgieron testimonios y pruebas digitales sobre supuestas reuniones sociales donde se utilizaban estos fármacos. El uso recreativo de anestesia se convirtió en el eje central del escándalo.

Ante la gravedad de los hallazgos iniciales, la institución decidió desvincular a Delfina Lanusse, quien en ese momento se desempeñaba como residente, y suspender preventivamente a Hernán Boveri. Posteriormente, el hospital se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio y colaborar con el esclarecimiento de los hechos.

Comunicado del Hospital Italiano

El propofol no es una sustancia de consumo ligero; es un fármaco que simboliza la frontera entre la consciencia y la inconsciencia clínica. Su desvío para fines no médicos representa una de las fallas éticas más graves en el ejercicio de la medicina moderna.