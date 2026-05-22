Apertura de las Olimpiadas en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, presidió este viernes 22 de mayo el acto oficial de apertura de la tercera edición de las Olimpiadas Malvinenses, el consolidado certamen deportivo y cultural que reúne a las escuelas secundarias de gestión pública y privada de todo el distrito. El masivo encuentro juvenil se desarrolló en las instalaciones del Directv Arena (Live Arena) de la ciudad de Tortuguitas y marcó el inicio de una convocatoria récord que este año congregará a más de 15.000 alumnos pertenecientes a 80 establecimientos educativos.

Al inaugurar las jornadas, el jefe comunal manifestó: “Muy feliz de abrir esta tercera edición, esta apertura donde chicas y chicos de nuestro distrito, de más de 80 establecimientos educativos, están participando una vez más en algo que se volvió propio, fomentando la competencia sana, la unión y valores que son pilares de nuestra sociedad”.

Apertura de las Olimpiadas en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

La comitiva oficial que acompañó la presentación de los juegos escolares estuvo integrada por el diputado provincial Luis Vivona, la secretaria general Noe Correa, la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado, y el secretario de Educación y Deportes, Daniel Morard. Durante la ceremonia inaugural, las delegaciones de estudiantes protagonizaron un despliegue festivo que incluyó shows de música y danza, el desfile de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino.

La expectativa competitiva de la jornada creció con la intervención de las autoridades del Instituto Evangélico Asamblea Cristiana de Los Polvorines, establecimiento que al haberse consagrado como el último ganador de la copa en la edición 2025, hizo entrega formal del trofeo que volverá a estar en disputa a lo largo de este año.

Apertura de las Olimpiadas en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El calendario de competencias se extenderá a lo largo de los próximos tres meses presentando un fuerte proceso de diversificación temática y sumando nuevas áreas para captar el interés de las juventudes locales:

Deportes tradicionales: los estudiantes se medirán en disciplinas consolidadas como el fútbol, el vóley, el handball, la natación, el atletismo y el ajedrez.

El polo cultural: las escuelas presentarán sus proyectos en los rubros de teatro, artes visuales, danza y música en vivo.

La expansión académica: la gran novedad de este ciclo es la incorporación de talleres de debate, certámenes de redacción y literatura, desafíos científicos y matemáticos, oratoria y trivias de cultura general.

Tecnología y juego: las olimpiadas se adaptaron a los consumos actuales de los adolescentes al integrar un segmento de E-Games, habilitando competencias oficiales de videojuegos de escala global como Fortnite y League of Legends.

Apertura de las Olimpiadas en Malvinas Argentinas. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El intendente Nardini aprovechó el marco de la inauguración para proyectar el impacto del formato recreativo malvinense en el resto de la provincia de Buenos Aires y celebró que otras comunas hayan tomado la experiencia para replicarla en sus territorios. “Esta es la tercera edición y por suerte otros municipios, con su impronta y tal vez con otros nombres, han copiado la modalidada y está buenísimo. Lo celebramos y lo vamos a seguir empujando para que llegue a cada rincón, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también de nuestro país. En Malvinas realizamos experiencias exitosas y hoy somos un pilar y una bandera para que se prelqiue en los 135 municipios bonaerenses”, expresó.

Para finalizar su discurso ante los miles de jóvenes presentes, el dirigente marcó una fuerte diferenciación con las políticas de achicamiento del Estado que priman a nivel nacional. “Al revés de lo que muchos dicen hoy, en Malvinas elegimos estar presentes y construir políticas públicas que alejen a nuestros jóvenes de los flagelos de la calle y de los riesgos que trae la tecnología cuando se convierte en un camino hacia las apuestas y otros mundos oscuros. Fomentamos la transmisión de valores saludables mediante el deporte y la cultura, generando espacios grupales que fortalecen la unión y el trabajo en equipo. Esto es posible porque en Malvinas existe infraestructura y acompañamiento, porque hubo una decisión de invertir para que nuestros chicos tengan más oportunidades”, concluyó.