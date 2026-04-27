Malvinas Argentinas homenajeó al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento Foto: prensa

En el marco de la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco se realizó la jornada “Tras las Huellas de Francisco”, organizada por la Pastoral Juvenil Misionera de la Diócesis de San Miguel con el acompañamiento del Municipio de Malvinas Argentinas. El encuentro tuvo lugar entre las 15 y las 19 horas en el ingreso al Tunel Papa Francisco, en las inmediaciones del Palacio Municipal y contó con la presencia del intendente Leo Nardini y el diputado provincial Luis Vivona, quienes compartieron con la comunidad una tarde de encuentro y reflexión.

El evento, incluyó diversas actividades culturales y religiosas con música en vivo, presentaciones artísticas y videos conmemorativos con imágenes y mensajes que Francisco envió a los fieles. Uno de los momentos más significativos fue la plantación del Olivo de la Paz sobre el viaducto, como símbolo de vida, memoria y compromiso de mantener ese legado, además de la muestra fotográfica que invitó a recorrer la vida y obra de Bergoglio.

Malvinas Argentinas homenajeó al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento Foto: prensa

Además, se realizaron los simbólicos gestos de La Cruz, La Luz y la Fraternidad, que invitaron a los presentes a recorrer el túnel y compartir experiencias de fe y comunidad. Cada uno acompañado por mensajes de Francisco que resaltaron valores como mantener la felicidad y la chispa, ser protagonistas y dejar huella con nuestras acciones, reconocer la importancia de cada persona y de la ternura en el día a día, reforzando la invitación a construir juntos una sociedad más unida.

La jornada tuvo como gran protagonista a la juventud, con decenas de jóvenes de distintas congregaciones y grupos Scouts de Malvinas Argentinas presentes. Nardini resaltó: “Es extraordinario ver tantos jóvenes participando. La fe moviliza y transmite cosas buenas; que desde su lugar elijan transmitir estos valores: la paz, que estemos hermanados más allá de las diferencias y que tratemos de construir, desde cada barrio y cada comunidad, todo lo lindo que queremos para nuestros conciudadanos”.

Malvinas Argentinas homenajeó al Papa Francisco en el primer aniversario de su fallecimiento Foto: prensa

El cierre estuvo marcado por la celebración de la Santa Misa en el escenario central concluyendo un encuentro que dejó huellas de paz y espiritualidad en la comunidad. Al finalizar, Nardini sintetizó: “Uno de los mensajes de Francisco que guardo en mi corazón es no quedarme con los brazos cruzados, sino animarme a hacer un cambio positivo y reflejarlo en los jóvenes para que el día de mañana tengan, como me tocó a mí en su momento, la oportunidad de llevar adelante los destinos de nuestro lugar. Que sigamos haciendo cosas buenas por el prójimo, porque así vamos a lograr eso que queremos todos: construir una Argentina próspera, más justa y unida”.