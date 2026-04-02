Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

En las escalinatas del Palacio Municipal de Malvinas Argentinas se llevó a cabo el acto conmemorativo por el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas, encabezado por el intendente Leonardo Nardini y con la presencia del Diputado provincial, Luis Vivona, junto a autoridades locales, ex combatientes, familiares y vecinos. A 44 años del inicio del conflicto, la jornada se vivió como un espacio de memoria y reconocimiento, donde la voz de los excombatientes volvió a ocupar el centro de la escena para transmitir gratitud, memoria y compromiso en la causa de soberanía nacional.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

El intendente abrió la ceremonia con un mensaje de reconocimiento: “Nosotros llevamos un nombre que además de recordar lo que pasó hace 44 años en aquella guerra, nos recuerda que hay que celebrar a todos los caídos que con honor y patriotismo dieron su vida, y también a quienes están acá con la tarea de mantener ese legado vivo”. Su intervención puso en valor la voz de los veteranos y el esfuerzo de quienes transmiten a las nuevas generaciones los valores de soberanía y patriotismo.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

Los testimonios de los veteranos fueron el corazón del acto. Omar Vega agradeció especialmente al intendente y a las autoridades por sostener cada año este homenaje, y destacó la presencia de los vecinos que acompañan con respeto y solidaridad. Oscar Cunello, en un relato profundamente conmovedor, recordó la crudeza de sus días en el campo de batalla: “44 años de la guerra de Malvinas y la herida todavía sangra como el primer día”.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

Las imágenes, que intentó borrar durante años, dice, hoy son el motor de su compromiso: “Esa imagen me hace seguir trabajando para Malvinas, para poder contarles a todos que Argentina tiene soldados que combatieron y dejaron su vida por la patria”. En su mensaje también subrayó el aprendizaje que los ex combatientes hicieron con el tiempo: “Los excombatientes de Malvinas, aprendimos a manejar una palabra chiquitita, pero que tiene un valor enorme. Aprendimos a decir gracias”.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

Roque Ferreira, por su parte, expresó: “Hoy se cumplen 44 años de la gesta de Malvinas, una guerra que llevó a cada soldado que estuvo en el frente a soportar un montón de situaciones”. Y subrayó el valor y el coraje de los combatientes: “Nosotros, los excombatientes, tuvimos la negación del valor, sacrificio y coraje de defender lo que es nuestro, lo que nos pertenece, lo que vamos a reclamar hasta que nos muramos.” Y dejó un mensaje claro a las nuevas generaciones: “El deber de todos ustedes es continuar con el legado: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

La ceremonia incluyó la entrega de ofrendas florales en plazas del distrito, la participación de la Banda Militar “Dr. Carlos Pellegrini”, la entonación del Himno Nacional y la proyección de un video conmemorativo. Cada gesto reforzó la unión de la comunidad en torno a una causa que trasciende generaciones.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

El Municipio de Malvinas Argentinas honra en su nombre la causa que une a toda la Nación. Cada homenaje, cada espacio público, cada monumento y cada vigilia son parte de una memoria colectiva que se fortalece año tras año, y que continúa y refuerza la tarea de acompañar y escuchar la voz de los veteranos, para que su legado siga vivo en cada vecino y en cada rincón del distrito.

Malvinas Argentinas homenajeó a veteranos y caídos a 44 años del inicio de la Guerra. Foto: Prensa

Como expresó el intendente Nardini: “Malvinas nos une, Malvinas es la causa que nadie discute y que piensen como piensen, sientan como sientan, de norte a sur, de este a oeste, todos coincidimos que tenemos que seguir luchando, siguiendo ese sendero de reclamo respetuoso para lograr recuperar ese lugar que nosotros sentimos, amamos y que es parte de nuestra soberanía nacional”.