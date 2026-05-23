Los conflictos internacionales abren una oportunidad para el país sudamericano Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

En un contexto global atravesado por conflictos, disputas geopolíticas y competencia por recursos, Argentina aparece cada vez más mencionada como un país con condiciones para convertirse en un espacio estratégico, tanto para resguardo como para inversiones clave. Su ubicación alejada de los principales focos de crisis y su disponibilidad de recursos naturales la posicionan en el radar internacional.

El analista internacional Andrei Serbin Pont advirtió que estas ventajas no siempre son percibidas en la dimensión que tienen. En su mirada, el país reúne características que lo vuelven atractivo incluso para los propios argentinos, aunque muchas veces no sean plenamente valoradas.

La geografía juega un rol determinante. Argentina se encuentra lejos de los principales escenarios de conflicto mundial, una condición que, en tiempos de incertidumbre, adquiere relevancia. Este factor la convierte en una alternativa para quienes buscan estabilidad territorial o proyectar inversiones de largo plazo.

El peso de la seguridad alimentaria en el tablero global

El interés externo no se limita a la ubicación. La capacidad alimentaria del país es uno de los pilares centrales de su fortaleza. Argentina produce alimentos en niveles que exceden ampliamente su consumo interno, con capacidad para abastecer a cientos de millones de personas. Este potencial cobra una dimensión estratégica en un escenario global donde la seguridad alimentaria es una preocupación creciente.

La disponibilidad de agua dulce es otro activo clave. Las reservas hídricas, especialmente en regiones como la Patagonia, son objeto de estudios internacionales por su valor estratégico. En un mundo donde el acceso al agua se vuelve cada vez más crítico, estos recursos adquieren una importancia central.

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: © Greenpeace / Daniel Beltrá

Vaca Muerta y la proyección energética del país

En paralelo, el sector energético consolidó avances significativos en los últimos años. El desarrollo de Vaca Muerta impulsó a Argentina hacia el autoabastecimiento energético y abrió la puerta a su proyección como exportador de gas y petróleo. Esta capacidad refuerza su perfil en un escenario donde la energía es un recurso decisivo.

La minería suma otro elemento relevante, en particular por el rol del litio. Argentina integra junto a sus vecinos el denominado “triángulo del litio”, que concentra cerca de la mitad de las reservas globales de este mineral clave para la transición energética y las nuevas tecnologías.

Este recurso la posiciona como un proveedor importante a nivel internacional. Una parte significativa del litio que consumen potencias como Estados Unidos proviene de esta región, lo que refuerza su peso en la economía global.

Sin embargo, el desarrollo minero enfrenta obstáculos internos. A diferencia de la industria energética, que logró mayor consenso, la minería continúa generando tensiones sociales y políticas. En distintas provincias, los proyectos extractivos provocaron resistencias y debates sobre su impacto ambiental y económico.

Minería en Argentina. Foto: REUTERS

Estos conflictos marcan un contraste entre el potencial del sector y su aceptación social. Casos como los de Chubut o La Rioja reflejan las dificultades para alcanzar acuerdos que permitan aprovechar estos recursos en un marco de consenso.

En este escenario, Argentina combina ventajas estructurales y desafíos internos que condicionan su proyección. Mientras el mundo observa con atención sus recursos y capacidades, el rumbo que tome en materia de políticas públicas y consensos sociales será clave para definir su lugar en el tablero internacional.