Se realizó la quinta ediciónd e ExpoCar en Malvinas Argentinas, con más de 700 vehículos participantes. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El Municipio de Malvinas Argentinas fue nuevamente sede de ExpoCar, la fiesta del automovilismo que se realizó por quinta vez y que continúa creciendo y posicionándose como un clásico del calendario de actividades.

La ExpoCar Quinta Edición se realizó en las inmediaciones del Palacio Municipal y reunió a miles de vecinos, familias y visitantes que llegaron desde distintos puntos de la provincia para ser parte de esta propuesta.

Se realizó la quinta ediciónd e ExpoCar en Malvinas Argentinas, con más de 700 vehículos participantes. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Se realizó la quinta ediciónd e ExpoCar en Malvinas Argentinas, con más de 700 vehículos participantes. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Durante el encuentro, más de 700 vehículos entre autos tuning, clásicos y de TC se exhibieron ante el público, mostrando no solo el nivel y la calidad de cada proyecto, sino también la pasión, el trabajo y la dedicación de cada expositor.

La propuesta fue impulsada por la Dirección de Juventud del Municipio, un área creada por Leo Nardini al inicio de su gestión, con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y desarrollo para los jóvenes del distrito.

Se realizó la quinta ediciónd e ExpoCar en Malvinas Argentinas, con más de 700 vehículos participantes. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Se realizó la quinta ediciónd e ExpoCar en Malvinas Argentinas, con más de 700 vehículos participantes. Foto: Prensa Malvinas Argentinas

Acompañó la jornada el diputado provincial Luis Vivona, quien destacó el crecimiento sostenido de ExpoCar y el compromiso del Municipio para seguir promoviendo eventos de calidad, abiertos y gratuitos para toda la familia.

También hubo simuladores de manejo, premios, sorteos y DJ en vivo.