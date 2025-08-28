Chau fritura y harina: la forma de cocinar rabas para que sean más saludables y nutritivas

Sin perder su sabor, esta preparación puede realizarse de manera más liviana usando el horno o la freidora de aire y reemplazando la harina tradicional por una alternativa más nutritiva. A continuación, el paso a paso para hacerlas en casa.

Las rabas son un clásico infaltable en la gastronomía. Foto: Recetas alicante

Las rabas son un clásico infaltable en la gastronomía, de esos platos que nos transportan al momento de sentarnos en un bodegón junto al mar o en una mesa familiar llena de charlas y brindis. Crocantes por fuera, tiernas por dentro y con ese sabor irresistible que se mezcla con el limón, suelen ser protagonistas de entradas, picadas o almuerzos improvisados.

Esta preparación tiene un encanto universal que trasciende fronteras: en Argentina se asocian con el verano y los bares frente a la costa; en España, con las tapas acompañadas de una copa fría; y en Italia, con las frituras de mar que se disfrutan mirando el Mediterráneo. Son versátiles y siempre bienvenidas, pero muchas veces se las deja de lado por la idea de que solo pueden prepararse con abundante aceite y harina refinada.

Las rabas son un clásico infaltable en la gastronomía. Foto archivo.

La buena noticia es que es posible disfrutar de todo el sabor de unas buenas rabas, pero de forma más saludable, cocinándolas al horno o en freidora de aire y usando una harina alternativa. Con unos simples cambios, se puede lograr una versión sabrosa y más liviana, perfecta para darse un gusto sin culpas.

Cómo hacer rabas en su versión saludable, paso a paso

Ingredientes

500 g de anillas de calamar limpias

2 cucharadas de aceite de oliva

½ taza de harina de garbanzo

Sal y pimienta a gusto

Pimentón dulce o picante

Ajo en polvo o picado

Paso a paso Secar bien el calamar: se debe retirar toda la humedad de las anillas para que el rebozado se adhiera correctamente. Condimentar y rebozar: en un bol, mezclar la harina de garbanzo con sal, pimienta, pimentón y ajo. Pasar cada anilla de calamar por esta mezcla hasta cubrirla por completo. Cocinar: si se van a cocinar en horno, se debe precalentar a 200 °C y colocar las rabas en una bandeja con papel manteca. Rociar con un poco de aceite de oliva y hornear entre 8 y 10 minutos, girándolas a mitad de cocción. En freidora de aire, el tiempo y la temperatura son similares. Servir: se pueden acompañar con rodajas de limón o una salsa fresca de yogur con hierbas.

Rabas caseras sin aceite Foto: Recetas alicante

Con esta receta, las rabas dejan de ser un antojo para de vez en cuando y se transforman en un plato que se puede disfrutar más seguido. Con apenas unos pequeños cambios, los clásicos de la cocina se reinventan y siguen conquistando por su sabor, pero con una versión más liviana y saludable.