Barritas proteicas para el gimnasio: fáciles, ricas y aportan energía de manera rápida
Esta receta combina carbohidratos, grasas saludables y proteínas, una mezcla ideal para consumir antes o después del entrenamiento.
Las barritas proteicas se convirtieron en uno de los snacks favoritos de quienes entrenan, ya que son prácticas, fáciles de llevar y aportan energía de manera rápida. Sin embargo, muchas de las opciones industriales contienen conservantes, exceso de azúcar e ingredientes ultraprocesados que no siempre son la mejor alternativa para una alimentación equilibrada.
Con avena, proteína en polvo, mantequilla de maní y frutos secos, esta receta combina carbohidratos, grasas saludables y proteínas, una mezcla ideal para consumir antes o después del entrenamiento. Lo mejor es que no necesita horno y se hace en pocos minutos, convirtiéndose en una alternativa perfecta para tener siempre lista en la heladera.
Receta de barritas de cereal proteicas para el gimnasio
Ingredientes para la receta
- 2 tazas de avena
- 1 taza de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate
- 1/2 taza de mantequilla de maní
- 1/3 taza de miel
- 1/2 taza de leche
- 1/4 taza de chips de chocolate o frutos secos picados
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Paso a paso para la receta
- En un bowl grande mezclar la avena, la proteína en polvo y los chips de chocolate o frutos secos.
- En otro recipiente combinar la mantequilla de maní, la miel, la leche y la esencia de vainilla.
- Unir ambas preparaciones y mezclar hasta formar una masa compacta.
- Colocar la mezcla en una fuente pequeña forrada con papel manteca.
- Presionar bien para emparejar la superficie y llevar a la heladera durante al menos 2 horas.
- Cortar en forma de barritas y servir.
Tips para que queden más ricas
- Podés agregar banana pisada para dar más humedad.
- Si querés más crocancia, sumá nueces o almendras.
- Para una versión fitness baja en azúcar, reemplazá la miel por edulcorante apto para cocinar.
- También se pueden congelar y consumir cuando quieras.
¿Cuándo conviene comerlas?
Estas barritas son ideales para:
- Antes de entrenar, para tener energía.
- Después del gimnasio, para ayudar a la recuperación muscular.
- Como snack saludable durante el día.