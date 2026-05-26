Barritas de cereal. Foto: Freepik.

Las barritas proteicas se convirtieron en uno de los snacks favoritos de quienes entrenan, ya que son prácticas, fáciles de llevar y aportan energía de manera rápida. Sin embargo, muchas de las opciones industriales contienen conservantes, exceso de azúcar e ingredientes ultraprocesados que no siempre son la mejor alternativa para una alimentación equilibrada.

Con avena, proteína en polvo, mantequilla de maní y frutos secos, esta receta combina carbohidratos, grasas saludables y proteínas, una mezcla ideal para consumir antes o después del entrenamiento. Lo mejor es que no necesita horno y se hace en pocos minutos, convirtiéndose en una alternativa perfecta para tener siempre lista en la heladera.

Receta de barritas de cereal proteicas para el gimnasio

Ingredientes para la receta

2 tazas de avena

1 taza de proteína en polvo sabor vainilla o chocolate

1/2 taza de mantequilla de maní

1/3 taza de miel

1/2 taza de leche

1/4 taza de chips de chocolate o frutos secos picados

1 cucharadita de esencia de vainilla

Barritas de cereal. Foto: Freepik.

Paso a paso para la receta

En un bowl grande mezclar la avena, la proteína en polvo y los chips de chocolate o frutos secos. En otro recipiente combinar la mantequilla de maní, la miel, la leche y la esencia de vainilla. Unir ambas preparaciones y mezclar hasta formar una masa compacta. Colocar la mezcla en una fuente pequeña forrada con papel manteca. Presionar bien para emparejar la superficie y llevar a la heladera durante al menos 2 horas. Cortar en forma de barritas y servir.

Tips para que queden más ricas

Podés agregar banana pisada para dar más humedad.

Si querés más crocancia, sumá nueces o almendras.

Para una versión fitness baja en azúcar, reemplazá la miel por edulcorante apto para cocinar.

También se pueden congelar y consumir cuando quieras.

¿Cuándo conviene comerlas?

Estas barritas son ideales para: