Donas caseras y saludables para disfrutar sin culpa. Foto: Magnific

Para quienes buscan comer más equilibrado y tener antojos dulces saludables a mano, las donas caseras de avena y chocolate pueden ser una gran opción. Muchas veces, cuando aparece el antojo de algo dulce, se recurre a opciones rápidas que no siempre son las más nutritivas. Sin embargo, con algunos ingredientes simples que suelen estar en casa es posible preparar alternativas caseras, ricas y livianas.

Además, esta es una receta ideal para quienes no quieren pasar demasiado tiempo en la cocina. Se prepara en pocos pasos y muchos de ellos se pueden resolver incluso con el microondas, lo que la convierte en una opción práctica para el día a día.

A esta preparación se le puede dar forma de bombones, donas u otros dulces. También podemos repensar las recetas tradicionales y adaptarlas a versiones más saludables, fáciles y sin demasiada técnica.

En este caso, el ingrediente protagonista es la batata o camote, un alimento muy nutritivo que aporta dulzor natural y permite reducir la cantidad de azúcar agregada en las preparaciones. Además, es una excelente manera de incorporar verduras en la alimentación diaria, incluso en preparaciones dulces.

Donas caseras: con solo 4 ingredientes y sin necesidad de usar el horno. Foto: Magnific

La batata se destaca por su contenido de fibra, vitaminas y minerales. También por su textura suave, que la hace ideal para este tipo de recetas. Combinada con chocolate, logra un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición, generando una preparación que no solo es rica, sino también más consciente para obtener energía de nuestras comidas.

Otro punto a favor de esta preparación es que no requiere horno, algo que muchas veces limita o desalienta a la hora de cocinar. Solo vamos a necesitar puré de batata, chocolate amargo en polvo y chocolate para derretir, junto con algunos detalles que marcan la diferencia en el resultado final.

Para facilitar el armado, se recomienda usar moldes de silicona, ya que permiten desmoldar sin dificultad y mantener una buena forma. Luego, con apenas dos horas de frío, vas a tener listo un dulce casero, práctico y saludable para disfrutar en cualquier momento del día.

Ingredientes para hacer donas de avena, batata y chocolate

150 gramos de avena

200 gramos de puré de batata

100 gramos de chocolate en chips

100 gramos de chocolate para derretir

Sin fritura y con mucho aporte de fibra: la inclusión de la batata en esta receta hace la diferencia. Foto: Magnific

Paso a paso para preparar unas donas de avena, batata y chocolate

Tomar un recipiente con agua y hervir la batata. Una vez listo, hacerlo puré y reservar. Preparar los moldes con un poco de aceite, se puede usar en aerosol (fritolin) o pintarlos con un pincel. En un bowl mezclar la avena y el puré de batatas. Agregar el chocolate derretido y los chips. Integrar todo. Colocar la mezcla en los moldes y dejar reposar por una hora como mínimo.

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