Pastelitos saludables de membrillo y batata en freidora de aire. Foto Unsplash.

Si hay algo que no puede faltar en las fechas patrias argentinas son los pastelitos. De membrillo o batata, estos clásicos de la cocina criolla se ganan un lugar especial en la mesa, con su masa crocante y ese corazón dulce que despierta antojos. Pero si querés disfrutarlos sin culpa (y sin aceite), hay una forma más liviana de prepararlos: en la freidora de aire.

Esta versión saludable conserva el sabor tradicional, pero evita la fritura, lo que los convierte en una opción ideal para quienes buscan cuidarse sin resignar lo rico. Además, son fáciles de hacer y perfectos para acompañar unos mates, un café o como postre patrio.

Cómo hacer pastelitos saludables de membrillo y batata.

En línea con esta tendencia, las nutricionistas Agus y Sofi, creadoras de la cuenta Nutriliano, compartieron una receta súper accesible para hacer pastelitos en la freidora de aire. Con pocos ingredientes y un paso a paso simple, demostraron que se puede comer rico, argentino y saludable al mismo tiempo.

Receta para hacer pastelitos de membrillo o batata en la air fryer

Ingredientes

Tapa de hojaldre

Membrillo

Batata

Miel o almíbar

Paso a Paso

Rellenar las tapas con el dulce (puede ser de batata o membrillo) Hacer la forma de pastelitos como en el video. Cocinar 15 minutos a 180 grados en la freidora al aire (aunque eso va a depender de cada freidora). Pintarlos con miel, aunque también puede ser con almíbar.

Receta para hacer pastelitos de membrillo o batata en la air fryer. Foto: María Beatriz Perez en Cookpad

Más allá de la eterna rivalidad entre el membrillo y la batata, lo cierto es que los pastelitos siguen siendo una de esas tradiciones que nos unen. Cada uno tiene su favorito, pero lo importante es compartirlos en familia, con amigos o simplemente darse un gusto que nos conecta con la historia y el sabor de nuestras raíces.

Y si además podés prepararlos en casa, de forma más saludable y con ingredientes simples, mejor todavía. Porque la cocina también se disfruta cuando se reinventa, sin perder su esencia. En fechas como el 25 de mayo, el aroma a pastelitos caseros sigue siendo el mejor homenaje.

¿Por qué se comen pastelitos y comidas típicas el 25 de Mayo?

Cada 25 de mayo, las mesas argentinas se llenan de platos tradicionales como locro, empanadas, churros y los clásicos pastelitos de membrillo o batata. Estas comidas tienen su origen en la época colonial, cuando eran preparadas en las calles y vendidas durante las celebraciones patrias de 1810.

¿Por qué se comen pastelitos y comidas típicas el 25 de Mayo? Foto: Gentileza destinonea.

En aquel entonces, las llamadas “vendedoras ambulantes” recorrían la Plaza de Mayo ofreciendo comidas calientes y dulces para combatir el frío de otoño. Los pastelitos rápidamente se volvieron uno de los favoritos por su sabor, su simple preparación y porque podían hacerse con ingredientes accesibles.

Con el paso del tiempo, estas recetas se transformaron en una tradición infaltable de las fechas patrias argentinas, especialmente durante el 25 de Mayo, donde compartir comida típica también funciona como una forma de mantener vivas las costumbres y la identidad cultural del país.