El plato ideal para el 25 de Mayo:

Receta de lentejas con carne cortada a cuchillo para festejar el Día de la Patria. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Con la llegada del 25 de Mayo y las bajas temperaturas, los platos tradicionales vuelven a ocupar un lugar central en la mesa de los argentinos. Entre los platos más destacados se encuentran las lentejas con carne cortada a cuchillo aparecen como una de las recetas más elegidas para compartir en familia durante el Día de la Patria.

Este clásico de la cocina casera combina sabores intensos, cocción lenta y productos simples que se transforman en un plato abundante, ideal para combatir el frío y celebrar una fecha patria con una comida bien criolla.

Receta de lentejas con carne cortada a cuchillo

Ingredientes para hacer las lentejas con carne

500 gramos de lentejas

400 gramos de carne vacuna cortada a cuchillo

150 gramos de panceta

1 chorizo colorado

1 cebolla grande

1 morrón rojo

2 zanahorias

2 dientes de ajo

2 papas

1 tomate triturado

Caldo o agua, cantidad necesaria

Aceite de oliva

Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto

Laurel y perejil fresco

Lentejas con carne cortada a cuchillo.

Paso a paso para realizar esta delicia

Dejar las lentejas en remojo durante varias horas o toda la noche. En una olla grande, dorar la panceta y el chorizo colorado cortado en rodajas. Agregar la cebolla, el morrón, el ajo y la zanahoria picados. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas. Incorporar la carne cortada a cuchillo y sellarla a fuego fuerte. Sumar el tomate triturado y condimentar con sal, pimienta, pimentón, comino y hojas de laurel. Añadir las lentejas escurridas y cubrir con caldo o agua caliente. Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 40 minutos. Agregar las papas cortadas en cubos y continuar la cocción hasta que todo esté tierno y el guiso tome consistencia. Servir bien caliente con perejil fresco picado por encima.

Un clásico perfecto para el 25 de Mayo

Las lentejas forman parte de las recetas más tradicionales del otoño e invierno. En fechas patrias como el 25 de Mayo, muchas familias optan por este tipo de comidas de olla, que reúnen ingredientes simples, sabores intensos y una fuerte identidad casera.