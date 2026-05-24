El plato ideal para el 25 de Mayo: la receta para hacer lentejas con carne cortada a cuchillo
Este clásico de la cocina casera combina sabores intensos, cocción lenta y productos simples. La receta completa, en la nota.
Con la llegada del 25 de Mayo y las bajas temperaturas, los platos tradicionales vuelven a ocupar un lugar central en la mesa de los argentinos. Entre los platos más destacados se encuentran las lentejas con carne cortada a cuchillo aparecen como una de las recetas más elegidas para compartir en familia durante el Día de la Patria.
Este clásico de la cocina casera combina sabores intensos, cocción lenta y productos simples que se transforman en un plato abundante, ideal para combatir el frío y celebrar una fecha patria con una comida bien criolla.
Receta de lentejas con carne cortada a cuchillo
Ingredientes para hacer las lentejas con carne
- 500 gramos de lentejas
- 400 gramos de carne vacuna cortada a cuchillo
- 150 gramos de panceta
- 1 chorizo colorado
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 zanahorias
- 2 dientes de ajo
- 2 papas
- 1 tomate triturado
- Caldo o agua, cantidad necesaria
- Aceite de oliva
- Sal, pimienta, pimentón y comino a gusto
- Laurel y perejil fresco
Paso a paso para realizar esta delicia
- Dejar las lentejas en remojo durante varias horas o toda la noche.
- En una olla grande, dorar la panceta y el chorizo colorado cortado en rodajas.
- Agregar la cebolla, el morrón, el ajo y la zanahoria picados. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
- Incorporar la carne cortada a cuchillo y sellarla a fuego fuerte.
- Sumar el tomate triturado y condimentar con sal, pimienta, pimentón, comino y hojas de laurel.
- Añadir las lentejas escurridas y cubrir con caldo o agua caliente.
- Cocinar a fuego medio durante aproximadamente 40 minutos.
- Agregar las papas cortadas en cubos y continuar la cocción hasta que todo esté tierno y el guiso tome consistencia.
- Servir bien caliente con perejil fresco picado por encima.
Un clásico perfecto para el 25 de Mayo
Las lentejas forman parte de las recetas más tradicionales del otoño e invierno. En fechas patrias como el 25 de Mayo, muchas familias optan por este tipo de comidas de olla, que reúnen ingredientes simples, sabores intensos y una fuerte identidad casera.