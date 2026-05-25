Crocantes, caseros y una explosión de sabor: la receta para hacer pastelitos de dulce de leche este 25 de Mayo
Estos clásicos pastelitos se pueden hacer con pocos ingredientes y llegar a un resultado bien casero, dorado y lleno de sabor.
Los pastelitos de dulce de leche son uno de los clásicos más tentadores de la cocina argentina y una opción ideal para disfrutar en días patrios junto a unos mates o un rico café con leche. Con su masa crocante y hojaldrada, y un relleno cremoso y dulce, se convierten en una receta perfecta para preparar en casa de manera simple y rápida.
Aunque suelen estar presentes en fechas patrias y reuniones familiares, estos pastelitos también son una gran alternativa para una merienda especial de fin de semana. Además, se pueden hacer con pocos ingredientes y lograr un resultado bien casero, dorado y lleno de sabor.
El secreto para que queden irresistibles está en la fritura: una cocción adecuada permite que las capas de masa se abran y formen esa textura inflada y crocante tan característica. Con un toque de almíbar o azúcar por encima, quedan listos para disfrutar recién hechos.
Cómo hacer los deliciosos pastelitos de dulce de leche
Ingredientes para los pastelitos de dulce de leche
- 24 tapas de masa para pastelitos o empanadas
- 400 gramos de dulce de leche repostero
- Agua, cantidad necesaria
- Azúcar, cantidad necesaria
- Aceite para freír
- Opcional: azúcar impalpable y granas o coco rallado para decorar
Paso a paso para hacer los pastelitos de dulce de leche
- Colocá una cucharada de dulce de leche en el centro de una tapa de masa.
- Humedecé los bordes con un poco de agua y colocá otra tapa encima, girada para que las puntas no coincidan y quede la clásica forma de estrella.
- Presioná bien los bordes para evitar que se abran durante la cocción.
- Calentá abundante aceite a fuego medio y freí los pastelitos hasta que estén dorados y bien inflados.
- Retiralos y apoyalos sobre papel absorbente.
- Espolvoreá con azúcar o pincelalos con almíbar para darles brillo.
Cómo hacer un almíbar rápido y cuál es el secreto para que queden crocantes
Para realizar un almíbar rápido, se debe mezclar 1 taza de azúcar, 1/2 taza de agua, esencia de vainilla o ralladura de limón y llevar a hervor por 5 minutos. Luego, pincelar los pastelitos apenas salen del aceite.
Por otro lado, el secreto también está en freírlos primero a temperatura media y, al final, subir el fuego unos segundos para que las capas se separen y queden bien hojaldradas.