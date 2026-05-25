Pastelitos de dulce de leche. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Los pastelitos de dulce de leche son uno de los clásicos más tentadores de la cocina argentina y una opción ideal para disfrutar en días patrios junto a unos mates o un rico café con leche. Con su masa crocante y hojaldrada, y un relleno cremoso y dulce, se convierten en una receta perfecta para preparar en casa de manera simple y rápida.

Aunque suelen estar presentes en fechas patrias y reuniones familiares, estos pastelitos también son una gran alternativa para una merienda especial de fin de semana. Además, se pueden hacer con pocos ingredientes y lograr un resultado bien casero, dorado y lleno de sabor.

El secreto para que queden irresistibles está en la fritura: una cocción adecuada permite que las capas de masa se abran y formen esa textura inflada y crocante tan característica. Con un toque de almíbar o azúcar por encima, quedan listos para disfrutar recién hechos.

Cómo hacer los deliciosos pastelitos de dulce de leche

Ingredientes para los pastelitos de dulce de leche

24 tapas de masa para pastelitos o empanadas

400 gramos de dulce de leche repostero

Agua, cantidad necesaria

Azúcar, cantidad necesaria

Aceite para freír

Opcional: azúcar impalpable y granas o coco rallado para decorar

Pastelitos para el Día de la Patria. Foto: Instagram @lucianogarciapastelero

Paso a paso para hacer los pastelitos de dulce de leche

Colocá una cucharada de dulce de leche en el centro de una tapa de masa. Humedecé los bordes con un poco de agua y colocá otra tapa encima, girada para que las puntas no coincidan y quede la clásica forma de estrella. Presioná bien los bordes para evitar que se abran durante la cocción. Calentá abundante aceite a fuego medio y freí los pastelitos hasta que estén dorados y bien inflados. Retiralos y apoyalos sobre papel absorbente. Espolvoreá con azúcar o pincelalos con almíbar para darles brillo.

Cómo hacer un almíbar rápido y cuál es el secreto para que queden crocantes

Para realizar un almíbar rápido, se debe mezclar 1 taza de azúcar, 1/2 taza de agua, esencia de vainilla o ralladura de limón y llevar a hervor por 5 minutos. Luego, pincelar los pastelitos apenas salen del aceite.

Por otro lado, el secreto también está en freírlos primero a temperatura media y, al final, subir el fuego unos segundos para que las capas se separen y queden bien hojaldradas.