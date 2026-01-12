Rabas de Montecatini. Foto: Instagram @montecatinimdq

Aunque Mar del Plata es una ciudad costera enorme, donde en cada visita se puede descubrir un lugar distinto para comer, hay paradas obligadas que se repiten año tras año. Montecatini es una de ellas: un restaurante clásico, reconocido por sus buenos precios y por una gastronomía de calidad.

En la ciudad costera, las rabas son uno de los platos de mar más pedidos. Y no es casualidad: esa combinación crujiente con limón resulta irresistible. Para quienes buscan comer bien sin gastar de más, las rabas de Montecatini se destacan por su sabor y por su precio accesible. ¿Cuánto salen?

Rabas de Montecatini. Foto: Instagram @montecatinimdq

Cuánto sale la porción de rabas de Montecatini en enero 2026

Destacándose por su precio y calidad, la porción de rabas en Montecatini tiene un valor de $23.900, una cifra considerada accesible si se tiene en cuenta que es muy difícil conseguirlas por menos de $30.000.

Menú de Montecatini. Foto: Montecatini.

Pero además, su menú ofrece muchas otras delicias que también vale la pena probar. Se puede empezar con unas rabas como entrada y luego elegir un plato principal entre pastas, bifes o milanesas. A continuación, los precios vigentes en enero de 2026.

Cuánto sale comer en Montecatini Mar del Plata

Ranking de los platos más vendidos

5- Escalopes del personal. Histórico plato y recomendado, es el preferido del equipo y ahora se encuentra en la carta para que todos puedan disfrutarlo: $24.800

4- Ravioles de ternera braseada y espinaca. Con salsa fileto o como te guste: $20.600

Platos de Montecatini. Foto: Instagram @montecatinimdq

3- Milanesa de ternera a la napolitana. Con salsa fileto, mozzarella y jamón natural con papas fritas, un clásico de todos los tiempos: $28.900

2- Sorrentinos gratinados de jamón y queso. De jamón natural y mozzarella con salsa fileto y crema. Un clásico marplatense que nunca falla: $24.500

1- Ñoquis verdes souffle gratinados. De espinaca con crema y parmesano, los más elegidos: $22.300

Platos de Montecatini. Foto: Instagram @montecatinimdq

Menú de almuerzo a $25.700

Además, el restaurante ofrece un menú de almuerzo a $25.700 por persona, que incluye plato principal a elección, postre y bebida. La promoción está disponible de lunes a viernes y se presenta como una opción atractiva.

La carta propone una combinación equilibrada de platos tradicionales y opciones más livianas. Entre las pastas se pueden elegir distintas variedades, como ravioles rellenos de carne o de ricota y espinaca, canelones de espinaca con queso parmesano y pappardelle con la clásica salsa boloñesa de la casa.

Platos de Montecatini. Foto: Instagram @montecatinimdq

Para quienes buscan sabores más contundentes, el menú incluye alternativas como milanesa de pollo o de ternera con papas fritas, costillitas de cerdo acompañadas con papas españolas y filet de merluza, disponible tanto a la romana como a la plancha, con guarnición de puré de papas.

Menú de Montecatini. Foto: Montecatini.

También hay propuestas más livianas, entre ellas pollo grillado con ensalada mixta, ensalada oriental o ensalada de pollo. En cuanto a hamburguesas, se destacan la versión americana, con huevo a la plancha, cebolla caramelizada, doble bacon y cheddar, acompañada con papas, y una alternativa vegetariana elaborada con medallón de remolacha, zanahoria y harina de garbanzos.