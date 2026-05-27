Mbejú, comida paraguaya. Foto: Pinterest.

El mbejú es una especie de tapioca elaborada con almidón de mandioca y queso fresco, típica de la cocina mestiza cario-guaraní y española surgida tras la fundación de la ciudad de Asunción. Su consumo está muy extendido en el Nordeste argentino y el sur de Brasil. Acá te presentamos una receta para prepararlo relleno de jamón y queso.

A diferencia del chipá, no lleva levadura ni huevo, lo que le da una textura más densa y crujiente. Su preparación es sencilla: se mezcla almidón de yuca con queso rallado y, en algunos casos, un poco de manteca o aceite.

Receta para hacer un mbejú exquisito

Ingredientes para el mbejú

500 gr de harina de mandioca

Sal al gusto

100 gr de manteca

150 gr de queso semiduro

150 gr de queso cremoso

Un chorrito de leche

Para el relleno

100 gr de jamón

100 gr de queso en fetas

Mbejú, comida paraguaya. Foto: Pinterest.

Paso a paso para realizar mbejú relleno

Tomar un recipiente y colocar la harina de mandioca, sal y manteca. Añadir el queso semiduro, el queso cremoso y la leche. Amasar y obtener una preparación arenosa. Tomar una sartén o plancha y la colocás a fuego medio. Aceitar y colocar la mitad de la preparación formando una base, añadiendo el jamón cortado en tiras y el queso en feta. Colocar el resto de la preparación sobre el fiambre y dejar que se cocine por unos minutos. Invertir para dorar el mbejú relleno del otro lado.

La historia del mbejú

El mbejú es una de las comidas más tradicionales de Paraguay y nació de la mezcla entre la cultura guaraní y la española durante la época colonial. Su ingrediente principal es el almidón de mandioca, un producto muy utilizado por los pueblos originarios, al que luego se sumaron alimentos introducidos por los españoles, como el queso, la leche y la grasa animal. El resultado fue una preparación simple, económica y muy nutritiva.

La palabra “mbejú” proviene del idioma guaraní y hace referencia a una especie de torta o pan aplastado. A diferencia de otras recetas típicas, no lleva levadura ni harina de trigo, lo que le da una textura particular: crocante por fuera y suave por dentro. Tradicionalmente se cocina en sartén y suele acompañarse con mate cocido, café o leche.

Con el paso del tiempo, el mbejú se convirtió en un símbolo de la gastronomía paraguaya y también ganó popularidad en el nordeste argentino y el sur de Brasil. Actualmente existen muchas variantes, algunas rellenas con jamón y queso o preparadas con distintos tipos de queso regional, aunque la receta clásica continúa siendo una de las más elegidas en los hogares y ferias gastronómicas.