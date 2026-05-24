Tarta de espárragos. Foto: Freepik

Maru Botana aprovechó la temporada de espárragos para compartir una deliciosa receta para innovar en la cocina. Se trata de la tarta de espárragos sin gluten.

Apta para personas con intolerancia al gluten, ya sean celíacos o diabéticos, o también para aquellos que padecen enfermedades gastrointestinales, esta receta sin harinas es ideal para ellos.

¿Cómo es la tarta de espárragos de Maru Botana?

Esta tarta, además de tener un gran sabor, destaca por su valor nutritivo. Los espárragos son un vegetal de estación con múltiples beneficios: bajos en calorías, ricos en fibra -lo que favorece la digestión y aporta saciedad- y con alto contenido de vitaminas A, C, E y K, además de ácido fólico.

La receta de tarta de espárragos sin gluten de Maru Botana. Video: Instagram/marubotanaok

Con estos nutrientes se logra fortalecer el sistema inmunológico, además de cuidar la piel y formar glóbulos rojos que combaten el envejecimiento celular gracias a sus poderes antioxidantes.

Una de las claves de la receta de Maru Botana es la masa, especialmente pensada para quienes no pueden consumir trigo. Su elaboración es a base de harina de arroz y avena, sin gluten. Por ende, se logra un sabor suave y una textura diferente.

Ingredientes para la masa

1 taza de harina de arroz

2 tazas de avena

¾ taza de aceite

¾ taza de agua

1 cucharadita de sal

El paso a paso para hacer la tarta de espárragos sin gluten:

En un bol, mezclar bien todos los ingredientes hasta que se obtenga una masa uniforme. Amasar y distribuir sobre una tartera. Lo ideal es precocinar en horno precalentado hasta que tome consistencia firme.

Esta propuesta de tarta de espárragos tiene un relleno original, junto con puré de zapallo, ricota y edamame. Para unir la mezcla, hay que agregarle huevos, queso crema y queso rallado, lo que le da un toque de cremosidad diferente.

Los espárragos son el ingrediente ideal para esta tarta sin gluten. Foto: Unsplash.

Ingredientes para el relleno:

3 atados de espárragos

3 huevos

¼ taza de queso rallado

¼ taza de queso crema

¼ taza de ricota

1 taza de edamame

½ kilo de puré de zapallo

Paso a Paso