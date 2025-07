Opens in new window

El simple truco en iPhone que permite ahorrar batería sin cambiar configuraciones: ¿Lo conocías?

Una función integrada en los dispositivos Apple permite extender la autonomía con solo colocar el teléfono en una determinada posición. Cómo funciona y qué precauciones tomar.

Uno de los desafíos más persistentes en la industria de los teléfonos celulares sigue siendo la duración de la batería. A pesar de los avances en la capacidad de almacenamiento energético de los smartphones, muchos usuarios se enfrentan a la necesidad de recargar sus dispositivos más de una vez al día. En este escenario, las funciones ocultas o poco conocidas pueden marcar la diferencia.

En los iPhone, un recurso que permite mejorar la autonomía es tan sencillo como eficaz: dejar el dispositivo con la pantalla hacia abajo. Esta práctica activa una función llamada Facedown Detection, introducida en versiones anteriores de iOS, que permite ahorrar batería al evitar que la pantalla se ilumine cuando llegan notificaciones.

Adiós a los problemas de batería en iPhone: cómo funciona este “hack” nativo de iOS

El sistema funciona gracias a los sensores de proximidad y luz ambiental integrados en el teléfono. Cuando detecta que el dispositivo está apoyado boca abajo, el sistema impide que el display se active, uno de los principales responsables del consumo de energía. La recepción de mensajes, correos electrónicos o alertas no se interrumpe, ya que continúan notificándose mediante sonidos o vibración.

Aunque esta función no es nueva, muchos usuarios aún la desconocen, a pesar de su efectividad. Tal como destacó The New York Post, es una herramienta sencilla para extender el uso diario del iPhone sin necesidad de ajustes complejos o aplicaciones adicionales.

No obstante, hay un detalle a tener en cuenta: apoyar el teléfono con la pantalla hacia abajo puede representar un riesgo si la superficie no es adecuada. Para prevenir rayaduras o daños en el display, se recomienda utilizar protectores como vidrio templado o películas de hidrogel, y elegir superficies limpias y lisas.

Según los expertos, este recurso demuestra cómo una función discreta, integrada de forma nativa en iOS, puede contribuir en gran manera a mejorar la experiencia de uso. En tiempos donde cada porcentaje de batería cuenta, sobre todo para aquellos que pasan largas horas fuera de casa, colocar el teléfono boca abajo podría convertirse en un hábito tan útil como fácil de adoptar.