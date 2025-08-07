Google lanzó una función infantil en Gemini: la herramienta permite crear cuentos animados de hasta 10 páginas

Los usuarios tienen la opción de elegir entre distintos estilos visuales, como ilustraciones tipo cómic, dibujos animados, arte digital o incluso animaciones que simulan plastilina, aportando variedad estética a las historias.

"Storybook", la nueva herramienta de Gemini. Foto: Gemini.

Google presentó una nueva función en Gemini, diseñada especialmente para los más pequeños: “Storybook”, una herramienta que permite crear cuentos animados, ilustrados y personalizados, a partir de una simple descripción.

La propuesta busca estimular la creatividad y acercar la tecnología a los niños de una manera educativa y segura.

La función ya está disponible para todos los usuarios de Gemini, tanto en computadoras como en celulares, y se encuentra activa en los idiomas en los que opera este asistente de Google.

Con esta incorporación, la compañía tecnológica da un paso más en el desarrollo de funciones accesibles e interactivas con inteligencia artificial (IA), reforzando su apuesta por experiencias adaptadas a distintos grupos etarios.

Google aseguró que “Storybook” no solo busca entretener, sino también ser una útil herramienta para padres y educadores a la hora de abordar temas complejos o crear recuerdos visuales y sonoros.

¿Cómo funciona “Storybook”?

La función “Storybook” está integrada directamente en la aplicación de Gemini y no requiere instalación de software adicional.

Para comenzar, el usuario solo debe describir la historia que desea contar. Puede ser un relato totalmente ficticio, una versión creativa de un hecho real o una aventura inspirada en personajes conocidos.

Gemini procesa esa información y, con ayuda de modelos de generación de texto, imágenes y voz, construye un cuento de hasta diez páginas.

Además, si el usuario lo desea, puede incluir archivos propios (como fotografías o ilustraciones) que Gemini usará como referencia para generar elementos visuales que se ajusten más a la narrativa personal del cuento.

Una función pensada para padres y educadores

La herramienta puede convertirse en una vía creativa para explicar temas difíciles a niños, como el cuidado del medio ambiente, la diversidad o la convivencia. También, es una forma de reforzar el vínculo entre padres e hijos mediante la co-creación de historias familiares.

La compañía sugiere que los padres usen esta función para transformar recuerdos, como un cumpleaños o unas vacaciones, en cuentos animados que puedan conservar y revivir con sus hijos. Así, la tecnología se pone al servicio de la conexión emocional y memoria.