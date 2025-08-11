Clave para preservar chats y fotos: el paso a paso para proteger una cuenta de WhatsApp en el celular y la computadora

Cómo activar las funciones de bloqueo en la plataforma de mensajería más popular del mundo.

Cómo proteger una cuenta de WhatsApp. Foto: Grok.

Teniendo en cuenta que 2.000 millones de personas utilizan WhatsApp en todo el mundo, los ciberdelincuentes saben que, si logran acceder ilegalmente a una cuenta, pueden obtener información privada como chats, fotos, videos, documentos y otros datos sensibles.

Ante esta situación, la app de mensajería propiedad de Meta incorporó funciones para bloquear el acceso a la aplicación tanto en el celular como en la versión web. Se trata de una medida de seguridad simple pero muy efectiva, especialmente útil en contextos donde se comparte el dispositivo o se deja a la vista de otras personas.

Medidas de seguridad en WhatsApp. Foto: Grok.

Estos mecanismos de protección se suman a varias configuraciones que permiten reforzar la privacidad. Algunas de ellas son: la verificación en dos pasos (permite establecer un PIN de seguridad adicional, útil si alguien intenta registrar tu cuenta desde otro teléfono), chats bloqueados (una opción para esconder conversaciones individuales detrás de una capa biométrica) o desactivar vista previa de mensajes (evitar que los mensajes se muestren en pantalla de bloqueo, algo útil para evitar miradas indiscretas).

Cómo bloquear WhatsApp en un celular Android

Abrir WhatsApp. Tocar los tres puntos arriba a la derecha y entrar en Ajustes. Ir a Privacidad y seleccionar Bloqueo de aplicación. Activar la opción Desbloquear con rasgos biométricos (huella o rostro). Elegir en qué momento se bloquea: inmediatamente, después de un minuto o tras treinta minutos.

Cómo bloquear WhatsApp en un iPhone

Abrir WhatsApp y entrar en Configuración. Ir a Privacidad > Bloqueo de aplicación. Activar Requerir Face ID o Touch ID, según el modelo. Una vez activo, el sistema pedirá autenticación biométrica o código cada vez que se abra la app.

Cómo bloquear WhatsApp Web