WhatsApp prueba una opción que cambiará las llamadas para siempre: ¿Qué es el “contestador” digital?

La novedad, detectada en la versión beta de Android de la app de mensajería más usada del mundo, trabaja en una opción que recrea el clásico contestador automático, adaptado al entorno digital.

Una nueva función de llamadas podría llegar a WhatsApp. Foto: Freepik.

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea de Meta que supera los 2.700 millones de usuarios en todo el mundo, está preparando una función que busca modernizar un recurso del pasado: el contestador automático.

La novedad permitiría dejar un mensaje de voz asociado a una llamada perdida, un mecanismo que ya se encuentra en fase de pruebas en la versión beta de la app para Android.

El sitio especializado WABetaInfo fue el primero en dar cuenta de la función, disponible en la beta 2.25.23.21. Estas versiones de prueba son utilizadas por un grupo reducido de usuarios para evaluar nuevas herramientas antes de su implementación definitiva.

¿En qué consiste la nueva función para llamadas de WhatsApp?

La característica no es del todo nueva en concepto, pero sí en aplicación. A diferencia de los mensajes de voz habituales dentro de los chats, esta opción se activará únicamente cuando una llamada realizada por WhatsApp no sea atendida. En ese caso, la interfaz mostrará en la parte inferior un botón para grabar un breve audio, que quedará ligado directamente a la notificación de llamada perdida.

“Esta función simula eficazmente el comportamiento de un buzón de voz tradicional, permitiendo a los usuarios dejar un mensaje cuando no se responde una llamada”, señala el informe.

“Por ejemplo, imaginá que llamás a un compañero para informarle sobre una actualización urgente en horario laboral, pero está en una reunión y no puede responder. Con esta nueva función, puede grabar inmediatamente un breve mensaje de voz explicando la situación, para que pueda escucharlo en cuanto esté disponible”, añade.

El cambio supone una actualización interesante en la gestión de llamadas perdidas, una de las funciones menos utilizadas dentro de la aplicación en comparación con los mensajes de texto o de voz en los chats. Además, revive en formato digital lo que en su momento fue un elemento central en los hogares: los contestadores automáticos de cinta.

Por el momento, la función solo está disponible en fase beta y se desconoce cuándo llegará a todos los usuarios. Meta no brindó detalles oficiales, aunque, de acuerdo con el historial de pruebas previas, suele transcurrir un período de semanas o meses antes de que estas innovaciones se implementen en las versiones estables de la aplicación.

Con este paso, WhatsApp busca seguir sumando herramientas que refuercen la comunicación en tiempo real, manteniendo su liderazgo en el competitivo ecosistema de mensajería.