La nueva moda del amor: qué son las pulseras que vibran para “sentir cerca a tu pareja”

Se trata de dispositivos que se usan para “mostrarse cerca” cuando hay separación física entre ambos. Cuánto salen.

Pulsera del amor, la nueva tendencia entre parejas Foto: AMAZON

La última tendencia del amor son las pulseras que vibran para conectar a dos personas a distancia. Se trata de dispositivos inteligentes diseñados para funcionar con una app y mantener siempre presente al ser amado. Aunque es mucho más frecuente en parejas, en algunos casos, también lo utilizan familiares y amigos cercanos.

Funciona de forma muy particular, ya que cada persona tiene el poder de tocar la pulsera y hacer vibrar la de su compañero, que se iluminará automáticamente. Esta tecnología permite enviar señales a través de la distancia mediante la conexión del dispositivo móvil.

Estos dispositivos se hicieron virales en los últimos días debido a que Nicolás Occhiato y Flor Jazmín las usaron en su programa de streaming “Nadie dice Nada”, para demostrar la cercanía y el amor entre ellos. Allí, hicieron la prueba en vivo e indicaron que la pulsera vibrará sin importar la distancia en la que se encuentren.

Este producto es producido por empresas como Bond Touch y opera como un soporte emocional que permite mantener una conexión aún a la distancia. Esta tecnología opera con un mecanismo directo: cuando una persona presiona o toca su pulsera, la otra recibe una vibración en la suya.

Dónde comprar las pulseras del amor

Se pueden adquirir por internet, en plataformas tales como Mercado libre, o en e-commerce extranjeros, como Amazon. El valor oscila entre los $100.000 y los $400.000, aproximadamente.

Estas pulseras se llaman comúnmente “pulseras a distancia” o “pulseras inteligentes de larga distancia” y son un regalo muy popular para hacer en aniversarios, ocasiones especiales e incluso cumpleaños, entre parejas o familiares.

Ventajas de tener la pulsera del amor:

Conexión emocional constante: dan una sensación de cercanía a pesar de la distancia física.

Alternativa a mensajes o llamadas: son menos invasivas y no interrumpen el día.

Diseño discreto y elegante: suelen parecer accesorios comunes.

Carga emocional simple: a veces un pequeño gesto tiene más impacto que un largo mensaje.

Experiencia compartida: algunas incluso simulan los latidos del corazón del otro en tiempo real.

Aunque se trata de un dispositivo simbólico de conexión y afecto, no reemplaza la comunicación profunda. De hecho, algunos internautas vieron sus aspectos negativos, tales como la dependencia emocional o el control excesivo.