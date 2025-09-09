Cómo encargar celulares y televisores desde Tierra del Fuego para recibirlos a domicilio

La iniciativa busca potenciar la industria fueguina frente a la competencia de la tecnología importada y fomentar el comercio electrónico con beneficios fiscales.

Entregas por courier desde Tierra del Fuego. Foto: Freepik.

Este miércoles comenzó a funcionar CourierTDF, la primera tienda online para comprar productos electrónicos directo desde Tierra del Fuego. Esto permite a los consumidores del resto de Argentina acceder a celulares, televisores y otros dispositivos a precios competitivos con ventajas impositivas.

La modalidad de venta directa desde Tierra del Fuego, a través del sistema courier, comenzó a estar activa en dos de las principales empresas fabricantes de la provincia (Mirgor y Newsan).

El sistema permite adquirir equipos electrónicos desde Tierra del Fuego con valores diferenciados. Foto: Freepik.

Los interesados pueden ingresar a plataformas designadas (tanto en la página de Mirgor como en la de Newsan se encuentra una solapa en el margen derecho que se llama “Ventas courier Tierra del Fuego”), seleccionar el producto y completar el proceso de compra en línea. La entrega se realiza por servicio puerta a puerta, eliminando intermediarios y aprovechando la diferencia de precios conseguida por la producción en la isla.

Cabe aclarar que Tierra del Fuego goza desde hace años de un régimen impositivo y programático especial para la producción electrónica, lo que genera diferencias de costos entre los productos elaborados allí y los que se encuentran en otros mercados internos. Con la habilitación de la venta directa reciente, la provincia funciona como punto de origen para los despachos por courier autorizado para arribar a los hogares en la mayoría del país.

De este modo, las operaciones que ingresan bajo este régimen quedan exceptuadas del pago de IVA y otros impuestos internos que suelen gravar a la electrónica importada o comercializada localmente.

Paso a paso para comprar y recibir celulares, televisores o aires desde Tierra del Fuego

Ingresar a la plataforma oficial habilitada para la venta directa desde Tierra del Fuego. Completar el proceso de registro, proporcionando los datos personales requeridos y validando la identidad según solicita el sistema. Explorar el catálogo de productos disponibles, con detalle de modelos, precios y especificaciones técnicas. Seleccionar el producto deseado y verificar la disponibilidad de stock. Elegir la opción de envío puerta a puerta mediante courier, asegurándose de que la dirección de destino figura dentro de las zonas cubiertas. Seleccionar el método de pago autorizado por la plataforma (tarjeta, transferencia u otros medios admitidos). Confirmar los datos del pedido, aceptar los términos y condiciones, y concretar la compra.

Una vez que se finalizan estos pasos, se recibirá la confirmación del pedido y el código de seguimiento para rastrear la entrega en línea. A partir de ese momento, se debe seguir el estado del envío a través del sistema dispuesto por el courier y coordinar la recepción.

Se recomienda, una vez recibido el producto, conservar la documentación para acceder a garantía y soporte técnico si corresponde.