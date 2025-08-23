¿Es el tuyo?: WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares a partir de septiembre 2025

La aplicación se actualizará y varios teléfonos de marcas como Samsung, Apple, Motorola y Huawei se verán afectados.

WhatsApp. Foto: Pexels.

WhatsApp informó que a partir del 1 de septiembre de 2025, varios modelos antiguos de celulares dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería. Aquellos que no cumplan con los requisitos mínimos de sus próximas actualizaciones, no podrán mandar ni recibir mensajes.

Celulares viejos de marcas como Samsung, Apple, Motorola, LG, Huawei, Sony y HTC quedarán totalmente obsoletos a menos de que cuenten con el sistema de Android 5.0 o iOS 12 para poder seguir utilizando la app con normalidad.

Algunos celulares dejarán de tener WhatsApp

En general, se trata de dispositivos lanzados hace más de una década y que aunque quizás funcionan perfectamente, ya no reciben actualizaciones de la app ni soporte por parte de los fabricantes.

Uno por uno: la lista de celulares que perderán compatibilidad con WhatsApp desde septiembre de 2025

Samsung:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Apple (iPhone):

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6 / 6 Plus

iPhone 6s / 6s Plus

iPhone SE (1ª generación)

Motorola:

Moto G (1ª generación)

Droid Razr HD

Moto E (1ª generación)

LG:

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Huawei:

Ascend D2

Sony:

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC:

One X

One X+

Desire 500

Desire 601

Algunos Iphone dejarán de tener WhatsApp

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en celulares antiguos?

Cada nueva versión de WhatsApp requiere mayor capacidad de procesamiento y sistemas más actuales para garantizar una experiencia segura y sin errores. Los teléfonos más viejos no solo no cumplen con estos requisitos, sino que también representan un riesgo para la seguridad de los datos.

Las actualizaciones de la plataforma tienen como objetivo mantenerla actualizada y segura para los usuarios que la usan diariamente. Por este motivo, los usuarios que quieran seguir teniendo actualizaciones, deberán adquirir teléfonos que tengan Android 5.0 o superior, o iOS 12 en adelante.