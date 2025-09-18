Meta lanzó los Ray-Ban Display, sus nuevos lentes inteligentes con pantalla: el incómodo momento de Mark Zuckerberg en la presentación

El nuevo lanzamiento de la empresa tecnológica tiene pantalla integrada, cámara y un asistente de inteligencia artificial. Mirá el incómodo momento del magnate.

Mark Zuckerberg con los nuevos anteojos inteligentes de Meta. Foto: REUTERS

Mark Zuckerberg presentó las nuevas gafas inteligentes de Meta, las Meta Ray-Ban Display, las cuales están equipadas con una pequeña pantalla en el lente derecho que se puede controlar con gestos de la mano a través de una pulsera neural.

Sin embargo, cuando el empresario intentó demostrar cómo funcionaban se topó con varios fallos técnicos que achacó a una mala conexión de internet.

El cofundador de Facebook no fue capaz de demostrar a un auditorio repleto cómo mantener una videollamada con estas gafas, ya que no pudo contestar a las varias llamadas de uno de sus empleados durante su conferencia de desarrolladores anual, Meta Connect.

Presentación de Mark Zuckerberg de los nuevos lentes inteligentes de Meta.

Zuckerberg, avergonzado, comentó que esta función había funcionado en los cientos de ensayos y que el fallo en las nuevas gafas -con un precio inicial de 799 dólares y que estarán disponibles a partir del 30 de septiembre en EE.UU.- se debía a una mala conexión de wifi.

No obstante, Zuckerberg sí que mostró cómo con una simple mirada a la pantalla integrada en las lentes, pudo realizar tareas cotidianas, como revisar mensajes o ver fotos, sin necesidad de sacar el teléfono, solo con algunos movimientos de muñeca gracias a una pulsera, la Meta Neural Band.

“Tenemos una nueva forma de interactuar con las gafas: reemplazamos el teclado, el ratón, la pantalla táctil, los botones y las ruedas de ajuste, ya que la pulsera neural detecta las señales enviadas desde el cerebro a través de pequeños movimientos musculares. De esta manera, podrán controlar sus gafas de forma silenciosa y prácticamente imperceptible”, explicó Zuckerberg.

Nuevos anteojos inteligentes de Meta. Foto: REUTERS

En ese sentido, Zuckerberg demostró con éxito cómo pudo teclear un mensaje de texto simplemente escribiendo en el aire con la mano su respuesta.

Con respecto a la pantalla, Zuckerberg anotó que está ligeramente “descentrada” hacia un lateral del lente para no obstruir la visión y desaparece automáticamente después de unos segundos cuando no se usa.

También hubo fallos cuando un empleado de Meta no pudo mostrar cómo la IA le ayudaba a cocinar porque el chatbot decía que ya había mezclado los ingredientes cuando no era cierto. Problema que también se achacó a una mala conexión de wifi.