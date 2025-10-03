No es necesario comprar el iPhone 17: los smartphones más destacados en 2025, sin tener que gastar una fortuna

Más económicos que el último celular de Apple, hay dos teléfonos que cumplen con la necesidad de tener un dispositivo de primer nivel.

Alternativas de primera gama al iPhone 17. Foto: REUTERS

Después de que Apple presentara este mes el iPhone 17, cuyos modelos Pro mantuvieron los precios del año pasado pese a los nuevos aranceles estadounidenses e incorporaron un rediseño y mejoras de cámara, algunas marcas presentaron su nueva gama de teléfonos inteligentes para competir directamente con la compañía de la manzana mordida.

Xiaomi es uno de los gigantes tecnológicos que busca reforzar su posición en el segmento de alta gama y competir directamente con el recién lanzado iPhone 17. La empresa china presentó Xiaomi 17, que llega al mercado con un precio de 631 dólares para el modelo base.

La presentación del Xiaomi 17. Foto: Oriental Image via Reuters Conne

También hay otras opciones de celulares de alta gama que compiten con el nuevo iPhone 17. Las grandes marcas del universo Android presentaron teléfonos con procesadores de última generación, cámaras avanzadas e inteligencia artificial integrada, convirtiéndose en opciones de peso para quienes buscan un dispositivo premium.

Los dos celulares que pueden competir perfectamente con el iPhone 17

Google Pixel 10 Pro

Es uno de los rivales más fuertes del iPhone 17. Su procesador Tensor G5 permite ejecutar complejas tareas de IA directamente en el dispositivo, lo que acelera el reconocimiento de voz, la traducción automática y la edición de imágenes.

Google Pixel 10 Pro Foto: Google Store

Integra un sistema de tres cámaras de 50, 48 y 48 MP, con zoom de hasta 100 aumentos, ideal para fotografía profesional. Además, ofrece pantalla OLED LTPO de 161 mm con tasa de refresco variable entre 1 y 120 Hz y hasta siete años de actualizaciones de Android 16. La batería supera las 24 horas y admite carga rápida e inalámbrica.

Samsung Galaxy S25 Ultra

El dispositivo ideal para competir de frente con el iPhone 17 Pro Max. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución Quad HD+ brinda una experiencia inmersiva, mientras que su sistema de cuatro cámaras con sensor principal de 200 MP permite capturar imágenes nítidas incluso en baja luz y grabar en 8K.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Foto: Samsung

Su batería de gran capacidad se complementa con funciones inteligentes de ahorro energético y la integración con el ecosistema Galaxy, que incluye relojes, tablets y auriculares.