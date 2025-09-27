Los tres celulares que podría lanzar Apple antes de 2027, para celebrar los 20 años del primer iPhone

Las mejoras que incluirían los nuevos dispositivos de la compañía de la manzana mordida.

Podría llegar el iPhone plegable. Foto: Grok.

Apple suele mantener en secreto sus próximos lanzamientos, lo que aumenta la expectativa antes de cada anuncio oficial. Aun así, rumores y filtraciones frecuentes permiten adelantar algunos de los productos y estrategias que podrían llegar próximamente, poniendo especial énfasis en los iPhone.

Entre los dispositivos que podrían lanzarse se encuentra un modelo ultradelgado, pensado para quienes valoran el diseño y la portabilidad por encima de todo; el tan esperado iPhone plegable, que promete revolucionar la experiencia de uso con su pantalla flexible; y una versión especial festiva, concebida para conmemorar los 20 años del primer iPhone con características y detalles únicos.

El primer iPhone ultradelgado podría llegar antes de 2027. Foto: Grok.

El iPhone 17 Air será el teléfono más delgado en el catálogo histórico de la marca. Se estima que tendrá un cuerpo con un grosor en torno a los 5,5 milímetros, muy por debajo de la media de los iPhone. La presentación de este celular se realizaría dentro de pocos días, presuntamente el 9 de septiembre, con un precio bastante alto, incluso superior a de sus compañeros de serie.

La otra novedad será el iPhone plegable, cuya presentación y lanzamiento se esperan para 2026. Todo indica que seguirá un diseño similar al de los Galaxy Fold, descartando la opción de los modelos tipo flip. Este primer iPhone plegable contará con sensor de huellas Touch ID y, según los rumores, se habría puesto especial atención en eliminar la raya que suele marcarse en la pantalla de los teléfonos plegables.

Siguiendo, el 2027 marcará un año especial para Apple: su icónico iPhone celebrará 20 años desde su lanzamiento. Para conmemorar esta fecha, la compañía californiana planea presentar un smartphone que integraría diversas innovaciones y que podría llamarse iPhone 20 Pro. Se espera que sea una placa de vidrio curvada, sin botones ni recortes en la pantalla.

Apple Event 2025: el lanzamiento del iPhone 17

El próximo 9 de septiembre tendrá lugar, en el Apple Park de California, el Apple Event, el acontecimiento más esperado de la compañía y uno de los más seguidos en la industria tecnológica a nivel global.

En este escenario, Apple presenta sus principales novedades de hardware y software, con especial protagonismo para los nuevos modelos de iPhone, que marcan tendencia y definen el rumbo del mercado de smartphones durante el resto del año.

Además del iPhone, el Apple Event suele incluir la presentación de otros productos clave del ecosistema como el Apple Watch, los AirPods y, en ocasiones, nuevas versiones de iPad o MacBook.

Cada lanzamiento es acompañado de demostraciones que ponen en evidencia las innovaciones en diseño, rendimiento y funciones de inteligencia artificial.