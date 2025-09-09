Apple sorprende con la llegada del iPhone 17 al país: cuándo se podrá comprar y cuál será su precio

La última generación de smartphones de la compañía de la manzanita ya conoce su fecha de aterrizaje en Argentina. Por primera vez en mucho tiempo, el valor del dispositivo será muy cercano a su costo en Estados Unidos. Conocé los detalles y las principales características.

Los modelos del iPhone 17, de Apple. Foto: X @TrustCore_Pro

Apple anunció este martes el lanzamiento del iPhone 17, la nueva generación de su icónico smartphone. Además de sus innovaciones técnicos, la mayor atracción para los argentinos se centra en la llegada del celular al país.

Según anticipó el reseller maximstore, la nueva generación de celulares de Apple estará disponible para la compra local de los usuarios argentinos a fines de octubre de 2025. El precio del modelo base rondará los $1,9 millones.

El nuevo iPhone 17 Air. Video: X @MajinBuOfficial

“Estamos muy entusiasmados con este anuncio de Apple, que nos permitirá ofrecer el iPhone 17 en la Argentina en tiempo récord”, declaró Alejandro Goldín, Gerente General de maximstore, Apple reseller en el país.

Y detalló en diálogo con ‘El Cronista’: “Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país“.

Los precios de los cuatro modelos del iPhone 17 que vaticina maximstore

iPhone 17 : desde $1.999.999.

iPhone 17 Air : desde $2.549.999

iPhone 17 Pro : desde $2.799.999

iPhone 17 Pro MAX: desde $2.949.999

Las principales características de los cuatro modelos del iPhone 17

El iPhone 17 estándar presenta una pantalla más grande de 6,3 pulgadas (frente a las 6,1 actuales) y, por primera vez, la tecnología ProMotion con frecuencia de 120 Hz disponible en los modelos base.

El gran protagonista de esta edición, el iPhone 17 Air, reemplazará a la línea Plus. Este dispositivo se destacará por ser el más delgado jamás fabricado por la compañía, con un grosor de entre 5,5 y 6 milímetros.

Contará con una pantalla de 6,6 pulgadas, posicionándose entre el iPhone 17 Pro y el Pro Max, e incluirá una única cámara trasera de 48 megapíxeles con diseño horizontal centrado.

Las características de los cuatro modelos de iPhone 17. Foto: X @TrustCore_Pro

En cuanto a los modelos iPhone 17 Pro y Pro Max, Apple introduciría un cambio radical en los materiales: dejarían de lado el titanio para volver al aluminio.

El diseño de la cámara también se renovaría con un módulo rectangular horizontal que se extiende a lo ancho de la parte trasera. Además, el Pro Max incorporaría por primera vez un sistema de tres cámaras de 48 megapíxeles.

Por otro lado, ambos modelos incluirían un sistema de refrigeración con cámara de vapor para mejorar el rendimiento térmico.