Una caída mundial de la nube de Amazon provocó fallos en miles de plataforma y estallaron los memes en las redes

El inconveniente dejó fuera de servicio a miles de plataformas y aplicaciones en todo el mundo, afectando a empresas y usuarios por igual. Aunque la compañía aseguró que la mayoría de los sistemas ya fueron restablecidos, el incidente generó una ola de memes y reacciones en redes sociales.

Amazon Web Services (AWS) se vio afectado de manera global y causó grandes problemas de conectividad en empresas de todo el mundo.

Una masiva interrupción en Amazon Web Services (AWS), el sistema de almacenamiento y servicios en la nube más utilizado del planeta, provocó fallos generalizados en sitios web, aplicaciones y redes sociales de todo el mundo.

El incidente, que ocurrió durante las primeras horas del lunes, generó un fuerte impacto en empresas tecnológicas y usuarios particulares, que rápidamente hicieron tendencia el tema con memes y reacciones en las redes.

Entre los servicios más afectados se destacaron Fortnite, Canva y Snapchat, plataformas que experimentaron problemas de conexión y caídas intermitentes a lo largo de la jornada. “Podemos confirmar importantes índices de error en los pedidos enviados”, informó la agencia AFP al citar fuentes vinculadas a la compañía, en referencia al colapso de los servidores.

La caída mundial de Amazon Web Services desató una ola de memes en redes sociales

El impacto fue notable: miles de empresas, medios digitales y aplicaciones de streaming registraron caídas simultáneas, recordando la enorme dependencia que la infraestructura digital global tiene de los servicios de Amazon. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un espacio de catarsis, donde los usuarios expresaron su sorpresa y frustración con creatividad y humor.

Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de memes, comparaciones irónicas y bromas sobre la magnitud del apagón digital. Algunos usuarios incluso ironizaron diciendo que “cuando Amazon se cae, se cae Internet”. A su vez, el hashtag #AWSdown se posicionó entre los más comentados del día.

Los mejores memes tras la caída mundial en Amazon Web Services. Foto: X (Twitter).

Según explicó Amazon en un comunicado, la falla se originó en uno de sus centros de datos ubicados en Virginia del Norte (Estados Unidos), considerado uno de los más antiguos y críticos de la red. Desde la empresa indicaron que ya se había identificado una posible causa técnica, vinculada al sistema de procesamiento interno del centro, lo que permitió iniciar de inmediato el proceso de restauración.

“La mayoría de nuestros servicios ha sido restablecida tras una interrupción registrada en una de nuestras regiones de Estados Unidos”, detalló la compañía, que confirmó una recuperación gradual a lo largo del día. Sin embargo, en varios países continuaron reportándose dificultades de acceso, lentitud y errores de conexión en diversas plataformas dependientes de AWS.

Aunque el servicio fue restablecido casi por completo, el episodio dejó al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas globales interconectados y la concentración de poder tecnológico en pocas compañías.