De lavar platos a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo: la historia Jensen Huang, el CEO de Nvidia

A sus 62 años, el empresario taiwanés se convirtió en un símbolo de éxito y una figura mundial clave en el desarrollo de la inteligencia artificial, pero su éxito tiene detrás una historia de crecimiento y superación.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: REUTERS

Huang pasó de lavar platos a emigrar, construir una de las compañías más importantes del mundo tecnológico y situarse entre las diez personas más ricas del planeta.

El miércoles 29 de octubre, Nvidia, su empresa, alcanzó un valor de mercado de US$5 billones, la primera en la historia en lograrlo. Ese mismo día, su fortuna personal fue estimada en US$178.000 millones, ubicándolo en el octavo lugar del ranking mundial, según Forbes.

La historia de Jensen Huang, CEO de Nvidia

Jen-Hsun Huang nació en Taiwán y pasó gran parte de su infancia entre su país y Tailandia, antes de mudarse a Estados Unidos. Estudió en un instituto que funcionaba como reformatorio junto a su hermano. Según un informe de la BBC, allí debía limpiar los baños.

A los 15 años, Huang consiguió trabajo en un restaurante de comida rápida lavando platos y atendiendo mesas. “Recomiendo encarecidamente que todos consigan su primer trabajo en el mundo de los restaurantes, que enseña a ser humilde y a trabajar duro”, afirmó.

En 1984, se graduó en ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón, donde conoció a su esposa, Lori. Luego obtuvo una maestría en la Universidad de Stanford y trabajó en distintas empresas tecnológicas. En 1993 fundó Nvidia junto a Chris Malachowsky y Curtis Priem.

Jensen Huang, CEO de Nvidia. Foto: REUTERS

El ascenso de Nvidia

Nvidia es una empresa especializada en fabricar chips que impulsan sistemas de IA como ChatGPT, Claude y otros. Entre sus principales clientes se encuentran gigantes del sector como Microsoft, Google, Amazon, Meta y Spotify.

Además, su línea de productos más avanzada incluye las GPU H100 y A100, además de la nueva generación Blackwell (B100).

El valor de las acciones de la compañía se multiplicó por 12 en los últimos tres años. Su producto estrella, el H100, cuesta decenas de miles de dólares por unidad. “Las GPU son más difíciles de encontrar que las drogas”, bromeó Elon Musk en un evento organizado por el Wall Street Journal.

Si bien Nvidia diseña sus procesadores, no los fabrica directamente. La producción está a cargo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), líder mundial del sector.

Cabe recordar que antes de dominar el mercado de la IA, la empresa se hizo conocida en el mundo de los videojuegos gracias a sus potentes tarjetas gráficas.