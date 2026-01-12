Robots impulsados por IA: Nvidia revela en la CES 2026 su plan para llevar la inteligencia artificial al mundo real. Foto: Nvidia.

La escena que hasta hace pocos años parecía exclusiva de la ciencia ficción comienza a tomar forma concreta. Robots que limpian el hogar, conducen vehículos, asisten en hospitales o incluso se encargan del cuidado de mascotas forman parte del futuro inmediato que Nvidia presentó durante la CES 2026, la feria tecnológica más influyente del mundo, celebrada en Las Vegas.

Allí, el gigante estadounidense dejó en claro su ambición: sacar a la inteligencia artificial de las pantallas y trasladarla al mundo físico.

Durante su presentación, Nvidia introdujo el concepto de “IA física”, una evolución de los sistemas actuales que busca que la inteligencia artificial no solo procese información digital, sino que interactúe con entornos reales de manera autónoma y segura. El objetivo es que la IA pueda percibir, razonar y actuar en espacios cotidianos, desde fábricas y hospitales hasta hogares particulares.

Uno de los anuncios centrales fue el fortalecimiento de Omniverse, la plataforma de simulación y colaboración virtual de la compañía. Según explicó Nvidia, este entorno funcionará como un campo de entrenamiento digital para robots impulsados por IA.

Allí, las máquinas podrán practicar tareas complejas, aprender de errores y optimizar sus movimientos antes de enfrentarse a situaciones del mundo real. Esta etapa de simulación apunta a reducir riesgos, costos y fallas cuando los robots comiencen a operar en entornos físicos.

El avance de esta estrategia está estrechamente ligado al desarrollo de nuevos chips. Nvidia confirmó que dos procesadores serán clave para impulsar esta nueva generación de inteligencia artificial aplicada a robots: Blackwell Ultra y Rubin.

Este último, previsto para finales de este año, promete hasta cinco veces más rendimiento que su antecesor, un salto que permitiría procesar enormes volúmenes de datos en tiempo real y dotar a los sistemas de una capacidad de respuesta mucho más avanzada.

Para los usuarios, estas innovaciones podrían traducirse en asistentes personales más inteligentes, vehículos autónomos más seguros y tecnologías capaces de adaptarse al comportamiento y las necesidades de cada persona en tiempo real. Nvidia imagina un ecosistema donde la IA no solo ejecuta órdenes, sino que anticipa situaciones y toma decisiones contextuales, tanto en el ámbito doméstico como en sectores productivos clave.

Sin embargo, el camino hacia ese escenario no está exento de desafíos. La compañía reconoció que aún existen enormes retos técnicos, desde la precisión de los sensores hasta la fiabilidad de los sistemas en entornos imprevisibles. A esto se suma una competencia cada vez más feroz por parte de otras empresas tecnológicas que también buscan liderar el desarrollo de la robótica inteligente.

Otro factor determinante será la regulación. El avance acelerado de la inteligencia artificial ya encendió alertas en Estados Unidos y Europa, donde los gobiernos analizan marcos legales más estrictos para su uso, especialmente cuando se trata de sistemas autónomos que interactúan con personas.

Con su presentación en la CES 2026, Nvidia dejó un mensaje claro: la próxima gran etapa de la inteligencia artificial no ocurrirá únicamente en servidores o aplicaciones, sino en el mundo físico que habitamos a diario. La pregunta que queda abierta es hasta qué punto estos robots impulsados por IA se integrarán en la vida cotidiana y qué tan rápido la sociedad estará preparada para convivir con ellos.