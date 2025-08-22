Nvidia reconoció negociaciones con EEUU por la exportación de un nuevo chip de IA a China

Lo afirmó Jensen Huang, consejero delegado de la empresa. El chip sería más avanzado que los H20 permitidos en la actualidad.

Nvidia. Foto: REUTERS

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia, admitió que la compañía está en conversaciones con Estados Unidos para habilitar la exportación de un nuevo chip de inteligencia artificial a China, que sería más avanzado que los H20 permitidos en la actualidad.

En declaraciones ante los medios de comunicación en el aeropuerto Songshan de Taipéi, Huang afirmó que la decisión final está en manos de la Administración de Donald Trump, que en julio comenzó a emitir licencias de ventas para los chips H20 a China tras varios meses de parálisis.

“Estamos en diálogo con ellos, pero todavía es demasiado pronto para decirlo”, aseveró el empresario, quien viajó a Taiwán para reunirse con directivos de TSMC, el fabricante de los chips empleados en los productos más punteros de la tecnológica estadounidense.

El consejero delegado de Nvidia habló sobre el envío de chips con IA de EEUU a China. Video: REUTERS.

Por otro lado, y preguntado por los temores del Gobierno chino de que los chips H20 tengan “puertas traseras”, Huang desmintió tajantemente esa posibilidad y admitió su “sorpresa” por las investigaciones en curso de Pekín.

“Recientemente, China ha preguntado algunas cosas sobre puertas traseras de seguridad en nuestros chips. Hemos dejado muy claro, y sin lugar a dudas, que el H20 no tiene puertas traseras de seguridad, no hay ni nunca ha habido nada así. Esperamos que la respuesta que tengamos del Gobierno chino sea suficiente”, señaló.

Asimismo, las autoridades chinas han instado en las últimas semanas a empresas locales a evitar el uso de procesadores H20, especialmente en proyectos vinculados a organismos gubernamentales o a la seguridad nacional, informó la semana pasada la agencia Bloomberg.

Jensen Huang, consejero delegado de Nvidia. Foto: REUTERS

Según este medio, los avisos se enviaron a diversas compañías y en algunos casos incluían preguntas sobre las razones para elegir los H20 frente a alternativas nacionales, la necesidad de esa elección y si se habían detectado problemas de seguridad en dichos dispositivos.

“Exportar chips H20 no es una preocupación de seguridad nacional, es bueno para Estados Unidos y es bueno para el mercado chino”, cerró Huang desde Taipéi.