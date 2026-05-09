Los 5 consejos clave para evitar estafas durante el Hot Sale. Foto: Pexels.

El próximo lunes comenzará una nueva edición del Hot Sale 2026, uno de los eventos de descuentos online más importantes del país. Durante varios días, miles de marcas ofrecerán promociones especiales en tecnología, indumentaria, hogar, belleza y otros rubros que suelen concentrar gran parte de las ventas digitales, pero, junto con el aumento de las compras online, también crecen las estafas, los sitios falsos y las ofertas engañosas.

Especialistas recomiendan tomar ciertas precauciones antes de realizar cualquier pago y verificar siempre que las promociones sean reales. Además, este año se espera un fuerte crecimiento en categorías vinculadas a la decoración del hogar, construcción, belleza y bienestar, sectores que vienen ganando cada vez más protagonismo dentro del comercio electrónico.

Cuidados durante el Hot Sale 2026.

Cuidados durante el Hot Sale 2026: 5 consejos clave para comprar de forma segura

1. Verificar que el sitio web sea oficial

Antes de ingresar datos personales o realizar pagos, es importante comprobar que la página sea la oficial de la marca o del evento. Una señal clave es que la dirección comience con “https” y tenga el ícono del candado de seguridad.

También se recomienda evitar links sospechosos enviados por redes sociales, mensajes o correos electrónicos.

2. Comparar precios antes de comprar

Muchos usuarios comienzan a seguir los precios varios días antes del Hot Sale para detectar si realmente existe un descuento. Los especialistas recomiendan comparar valores entre distintas tiendas y revisar el historial del producto para evitar falsas promociones.

3. No hacer compras conectado a redes WiFi públicas

Realizar pagos desde conexiones abiertas o redes públicas puede aumentar el riesgo de robo de datos. Lo más seguro es comprar desde una red privada y dispositivos personales actualizados.

Cuidados durante el Hot Sale 2026: 5 consejos clave para comprar de forma segura.

4. Revisar métodos de pago y condiciones

Otro punto importante es verificar las cuotas, costos de envío, tiempos de entrega y políticas de devolución antes de finalizar la compra. En muchos casos, una oferta aparentemente conveniente puede incluir gastos adicionales.

Además, cada vez más consumidores eligen pagar mediante transferencias bancarias o billeteras virtuales, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente los datos antes de confirmar cualquier operación.

5. Guardar comprobantes y capturas de pantalla

Especialistas aconsejan conservar mails de confirmación, facturas y capturas de las promociones publicadas. Esto puede resultar clave en caso de reclamos o inconvenientes posteriores con la compra.

Cuándo es el Hot Sale 2026: las fechas.

Cuándo es el Hot Sale 2026: las fechas

La edición 2026 del Hot Sale comenzará el próximo lunes y reunirá a cientos de marcas de todo el país con promociones especiales por tiempo limitado.

Durante el evento, las empresas suelen lanzar descuentos escalonados, ofertas flash y beneficios adicionales en cuotas o envíos.

Según datos del sector, el celular seguirá siendo el principal canal de compra: actualmente, cerca del 80% de las transacciones online se realizan desde dispositivos móviles.

Los rubros con más descuentos: dónde estará el mayor ahorro este año

Entre las categorías que prometen mayor movimiento aparecen los productos para el hogar, decoración y construcción. Según explicó Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube, cada vez más usuarios se animan a comprar muebles, revestimientos y materiales de obra de forma online.

“El comprador investiga más, compara precios y busca una experiencia simple y rápida”, explicó el ejecutivo.

Entre las categorías que prometen mayor movimiento aparecen los productos para el hogar, decoración y construcción. Foto Pexels.

Otro de los segmentos que crecerá fuerte durante el Hot Sale será el de belleza y bienestar, que en los últimos eventos mostró un importante aumento tanto en ventas como en cantidad de órdenes.

De acuerdo con datos del sector, esta categoría duplicó su facturación durante el Hot Sale anterior y se consolidó como uno de los rubros más fuertes del ecommerce argentino.