Javier Milei es uno de los presidentes más resonantes de la actualidad con injerencia en la política internacional en medio de la alianza estratégica con países potencia como Estados Unidos e Israel. En este contexto, el nombre del líder de La Libertad Avanza estuvo en el centro de la escena porque un comerciante creó una cuenta de Instagram llamada “Lionic Shop”, donde vende lapiceras con su cabeza y una motosierra, el elemento simbólico que lo caracterizó desde antes de convertirse en jefe de Estado.

La cuenta se creó en agosto de 2025 y vende lapiceras al por mayor y menor. En sus posteos, se suele referir a este producto con varios slogans, como “No es una lapicera más, es un objeto con voz” o “Lionic, firmá con orgullo”, con apoyo tácito al gobierno de Javier Milei. Cabe resaltar que no tiene la utilidad solamente de escribir, sino que al apretar un botón, se escuchan frases del mandatario tales como “comienza una nueva era en la Argentina”, “un país que el que las hace las paga” y “no hay plata”.

En la publicación realizada este jueves 12 de marzo, el comerciante ventiló los precios: el producto viene en una caja cerrada de 40 unidades y el precio mayorista es de $12.900 por unidad con envíos a todo el país. Su particularidad generó todo tipo de reacciones en las sociales.

De hecho, la diputada Lilia Lemoine grabó un video mostrando el producto. “Tengo birome para el Congreso. Esto es increíble”, dijo. Además, el propio Javier Milei lo compartió a través de sus historias de Instagram.

Javier Milei llegó en la noche del martes 10 de marzor desde Estados Unidos a Chile para presenciar la asunción de José Antonio Kast, el presidente electo del país trasandino. El jefe de Estado argentino estuvo abocado a su gira internacional con reuniones, conferencias y discursos y volverá al país este mismo miércoles.

El acto formal comenzó eh horas del mediodía en el Congreso de Valparaíso y posteriormente, Milei viajará a Buenos Aires, donde arribará alrededor de las 17. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza volverá a tomar el avión pocos días después, dado que participará del Foro Económico de Madrid en España el próximo sábado 16 de marzo.

De izquierda a derecha: José Antonio Kast; su esposa María Pía Adriasola; la secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, Karina Milei; y el presidente de Argentina, Javier Milei. Foto: EFE

Autoridades de Chile y visitantes ilustres de todo el mundo presenciaron el traspaso del mando y la banda presidencial de Gabriel Boric, presidente saliente. Tras las actividades protocolares, se cantó el himno y los presentes le tributaron un cerrado aplauso.