Nunca pasó en Argentina: una inteligencia artificial trabajará en el Gobierno

El municipio de Zárate es el primero en incorporar una inteligencia artificial como empleada municipal. Cómo funciona.

El Municipio de Zárate es el primero en incorporar una Inteligencia Artificial como empleada municipal. Cómo funciona. Foto: REUTERS

Zárate se convirtió en el primer municipio argentino en integrar oficialmente una inteligencia artificial en su administración a través del Decreto Municipal Nº 532/2025 publicado por el intendente Marcelo Matzkin.

La inteligencia artificial se llama ZARA y su cargo será el de Directora General de Atención al Vecino No Humana. Es un chatbot que ayudará a los ciudadanos del partido con sus consultas.

Matzin publicó en X al respecto: “No solo apostamos a la I.A. para la promoción industrial, si no que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad”.

A partir del Decreto Municipal Nº 532/2025, designé a ZARA como primer funcionario municipal NO HUMANO con rango de director general.



Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones.



No solo apostamos a la I.A. para la promoción… pic.twitter.com/zPuVsETDfZ — Marcelo Matzkin (@MarceloMatzkin) November 13, 2025

Cómo funciona esta IA

ZARA funciona como un chatbot capaz de intervenir directamente en expedientes, firmar resoluciones administrativas y brindar respuestas automáticas a reclamos y consultas de los vecinos. Según las autoridades locales, la incorporación de Zara busca agilizar los trámites municipales y modernizar la gestión pública, marcando un hito en la aplicación de tecnología avanzada en la administración local.

Chatbot de Inteligencia Artificial Foto: -

La IA estará disponible las 24 horas de los 7 días de la semana así que podrá responder consultas en cualquier horario del día. Sin embargo, también tiene la capacidad de derivar los problemas a distintas áreas correspondientes cuando no pudiera solucionarlo por su cuenta; en ese caso, el ciudadano deberá esperar a los horarios de trabajo habituales del Municipio.

El Municipio de Zárate quiere ser pionero en materia de IA

Matzkin busca posicionar a Zárate como el hub de inteligencia artificial de Argentina. Para alcanzar ese objetivo anunció un plan de incentivos que contempla 15 años de exención tributaria para empresas de IA y startups que decidan instalarse en el municipio.

Zárate implementó exenciones impositivas para empresas de software vinculadas a la Inteligencia Artificial. Foto: Municipalidad de Zárate

El beneficio no se limita a empresas de software: alcanza a cualquier sector cuya mayor parte del proceso productivo esté basado en inteligencia artificial. La medida marca un precedente significativo en la apuesta por la transformación industrial del municipio.