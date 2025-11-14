Nunca pasó en Argentina: una inteligencia artificial trabajará en el Gobierno
Zárate se convirtió en el primer municipio argentino en integrar oficialmente una inteligencia artificial en su administración a través del Decreto Municipal Nº 532/2025 publicado por el intendente Marcelo Matzkin.
La inteligencia artificial se llama ZARA y su cargo será el de Directora General de Atención al Vecino No Humana. Es un chatbot que ayudará a los ciudadanos del partido con sus consultas.
Matzin publicó en X al respecto: “No solo apostamos a la I.A. para la promoción industrial, si no que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad”.
Matzin publicó en X al respecto: "No solo apostamos a la I.A. para la promoción industrial, si no que confiamos en esta tecnología para mejorar cada ámbito de la gestión y de nuestra ciudad".
Esto implica que va a tener facultades para resolver expedientes y firmar resoluciones.
Cómo funciona esta IA
ZARA funciona como un chatbot capaz de intervenir directamente en expedientes, firmar resoluciones administrativas y brindar respuestas automáticas a reclamos y consultas de los vecinos. Según las autoridades locales, la incorporación de Zara busca agilizar los trámites municipales y modernizar la gestión pública, marcando un hito en la aplicación de tecnología avanzada en la administración local.
La IA estará disponible las 24 horas de los 7 días de la semana así que podrá responder consultas en cualquier horario del día. Sin embargo, también tiene la capacidad de derivar los problemas a distintas áreas correspondientes cuando no pudiera solucionarlo por su cuenta; en ese caso, el ciudadano deberá esperar a los horarios de trabajo habituales del Municipio.
El Municipio de Zárate quiere ser pionero en materia de IA
Matzkin busca posicionar a Zárate como el hub de inteligencia artificial de Argentina. Para alcanzar ese objetivo anunció un plan de incentivos que contempla 15 años de exención tributaria para empresas de IA y startups que decidan instalarse en el municipio.
El beneficio no se limita a empresas de software: alcanza a cualquier sector cuya mayor parte del proceso productivo esté basado en inteligencia artificial. La medida marca un precedente significativo en la apuesta por la transformación industrial del municipio.