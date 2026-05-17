Paraguay y Taiwán crearán un mega hub de inteligencia artificial. Foto: Reuters (Ann Wang)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció un acuerdo estratégico con Taiwán para desarrollar en territorio paraguayo un gran centro de inteligencia artificial (IA), una iniciativa que busca posicionar al país sudamericano dentro de la competencia global por las nuevas tecnologías y la infraestructura digital.

El anuncio fue realizado durante el cierre de la visita oficial del mandatario paraguayo a Taipei, donde mantuvo reuniones con autoridades gubernamentales y representantes del sector tecnológico de la isla. Según informó la Presidencia de Paraguay, el proyecto será financiado en partes iguales por ambos gobiernos y apunta a convertir al país en un polo regional vinculado a la economía digital, innovación e IA.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, junto a William Lai, mandatario de Taiwán. Foto: Reuters (Ann Wang)

“Entre dos gigantes iniciamos el camino para crear el hub de inteligencia artificial más grande del mundo: tecnología taiwanesa con energía paraguaya”, expresó Peña en un mensaje difundido por redes sociales y canales oficiales del gobierno.

Paraguay busca convertirse en un polo regional de inteligencia artificial

El mandatario paraguayo sostuvo que el acuerdo representa un paso decisivo para el futuro tecnológico del país y una apuesta de largo plazo para insertarse en uno de los sectores más competitivos del escenario internacional.

“Paraguay se suma con soberanía a la carrera de la inteligencia artificial”, afirmó Peña, quien calificó la iniciativa como un acuerdo “sin precedentes” para la región.

“Paraguay se suma con soberanía a la carrera de la inteligencia artificial”, afirmó Santiago Peña. Foto: Reuters (Cesar Olmedo)

Aunque todavía no se confirmó el lugar exacto donde será construido el complejo ni el cronograma definitivo de las obras, el proyecto contempla el desarrollo de infraestructura informática, centros de procesamiento de datos y cooperación tecnológica entre empresas y organismos de ambos países.

La propuesta también aprovecha una de las principales ventajas competitivas paraguayas: la disponibilidad de energía eléctrica de bajo costo, especialmente proveniente de las hidroeléctricas binacionales, un recurso clave para el funcionamiento de centros de datos y sistemas avanzados de IA.

La alianza entre Paraguay y Taiwán gana relevancia geopolítica

El anuncio se produjo en medio del fortalecimiento de la relación diplomática entre Paraguay y Taiwán. Actualmente, Paraguay es el único país de América del Sur que mantiene relaciones oficiales con la isla, en un contexto de creciente presión diplomática por parte de China para aislar internacionalmente a Taipei.

Durante la visita oficial, Peña mantuvo encuentros con el presidente taiwanés William Lai, además de ministros, empresarios y referentes del sector tecnológico. Las conversaciones incluyeron acuerdos sobre ciberseguridad, cooperación judicial e inversiones vinculadas a infraestructura informática.

Santiago Peña mantuvo encuentros con ministros, empresarios y referentes del sector tecnológico de Taiwán. Foto: Reuters (Ann Wang)

En una ceremonia oficial celebrada en Taipei, Lai agradeció el respaldo diplomático paraguayo y destacó la afinidad política entre ambos gobiernos. “Taiwán y Paraguay son socios firmemente comprometidos con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos”, sostuvo el mandatario taiwanés.

Inteligencia artificial, energía y tecnología: la apuesta estratégica de Paraguay

Por su parte, Peña reiteró el apoyo de Asunción tras las presiones impulsadas desde Beijing y aseguró que la alianza bilateral continuará profundizándose en áreas estratégicas.

El proyecto del hub tecnológico también busca aprovechar la capacidad energética paraguaya para abastecer futuros centros de datos e infraestructura digital de gran escala, un aspecto considerado fundamental para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

Aunque el gobierno paraguayo todavía no brindó detalles sobre el tamaño del complejo ni sobre las empresas que podrían participar en la iniciativa, el anuncio despertó interés en el sector tecnológico regional por el potencial que podría tener Paraguay como nuevo actor digital en América Latina.