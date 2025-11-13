Zárate vive la Fiesta de la Cerveza Artesanal junto a Sabores del Mundo

Más de 30 estilos de cerveza, gastronomía típica y tres días a pura música en la Costanera.

Cerveza. Foto: Unsplash.

La ciudad de Zárate se prepara para un fin de semana explosivo: llega la Fiesta de la Cerveza Artesanal – Sabores del Mundo, un encuentro que reúne tradición, creatividad cervecera y el espíritu festivo que ya es marca registrada de esta feria itinerante.

Fiesta de la Cerveza en Zárate. Foto: Prensa

Del 14 al 16 de noviembre, de 10:30 a 23:00, la Costanera Buscaglia / Paseo de la Rivera se transformará en un gran patio cervecero con más de 30 estilos de cerveza artesanal, productores locales y regionales, variedad de sabores únicos y propuestas para todos los paladares: desde lager suaves hasta IPA intensas, cervezas frutadas, de estación y creaciones experimentales.

El encuentro contará, además, con:

Gastronomía típica de distintos países y provincias.

Más de 100 artesanos y emprendedores.

Artistas y shows gratuitos durante toda la jornada.

La clásica Ruta Alfajorera.

Espacio familiar y ambiente al aire libre para disfrutar de la costanera.

Fiesta de la Cerveza en Zárate. Foto: Prensa

La grilla artística incluye la presentación central del grupo Believen, el sábado a las 20:30 hs, sumando rock, energía y ese clima de celebración que enciende cada edición de Sabores del Mundo.