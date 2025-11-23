WhatsApp dejará de funcionar en diciembre: la lista completa de celulares que quedarán sin servicio

A partir del mes de diciembre, miles de usuarios quedarán sin acceso debido a que la app dejará de ser compatible con varios modelos. Cuáles son los dispositivos que dejarán de funcionar.

En qué teléfonos dejará de funcionar WhatsApp. Foto: REUTERS

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, ya que permite a los usuarios comunicarse con sus seres queridos desde casi cualquier lugar del planeta. Sin embargo, la compañía informó que a partir del mes de diciembre, dejará de funcionar en una importante cantidad de dispositivos.

La razón principal es que estos celulares cuentan con sistemas operativos considerados obsoletos para los requerimientos actuales de la plataforma. De hecho, los smartphones considerados como “viejos”, no podrán ejecutar correctamente la aplicación.

En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp.

Y aunque este proceso ocurre todos los años, diciembre marca una nueva tanda de dispositivos que quedarán fuera del servicio. A continuación, el listado completo de los modelos que quedarán sin acceso a WhatsApp.

Celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde diciembre

Según la información difundida, estos son los modelos que perderán compatibilidad por no cumplir con los requisitos mínimos de la aplicación:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Galaxy S5

Motorola

Moto G (primera generación)

Moto E (2014)

WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares.

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

LG G3

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

Xperia Z2

Huawei

Ascend Mate 2

Apple (iPhone)

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

WhatsApp, celulares. Foto: Freepik

WhatsApp actualiza de manera constante su plataforma para mejorar la experiencia de los usuarios, reforzar la seguridad y sumar nuevas funciones. Sin embargo, estas mejoras requieren capacidades de hardware y software que los modelos más antiguos ya no pueden soportar.