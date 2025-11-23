WhatsApp dejará de funcionar en diciembre: la lista completa de celulares que quedarán sin servicio
A partir del mes de diciembre, miles de usuarios quedarán sin acceso debido a que la app dejará de ser compatible con varios modelos. Cuáles son los dispositivos que dejarán de funcionar.
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más usada del mundo, ya que permite a los usuarios comunicarse con sus seres queridos desde casi cualquier lugar del planeta. Sin embargo, la compañía informó que a partir del mes de diciembre, dejará de funcionar en una importante cantidad de dispositivos.
La razón principal es que estos celulares cuentan con sistemas operativos considerados obsoletos para los requerimientos actuales de la plataforma. De hecho, los smartphones considerados como “viejos”, no podrán ejecutar correctamente la aplicación.
Y aunque este proceso ocurre todos los años, diciembre marca una nueva tanda de dispositivos que quedarán fuera del servicio. A continuación, el listado completo de los modelos que quedarán sin acceso a WhatsApp.
Celulares en los que WhatsApp dejará de funcionar desde diciembre
Según la información difundida, estos son los modelos que perderán compatibilidad por no cumplir con los requisitos mínimos de la aplicación:
Samsung
- Galaxy S3
- Galaxy S4 Mini
- Galaxy Note 2
- Galaxy Core
- Galaxy Trend
- Galaxy S5
Motorola
- Moto G (primera generación)
- Moto E (2014)
LG
- Optimus G
- Nexus 4
- G2 Mini
- LG G3
Sony
- Xperia Z
- Xperia SP
- Xperia T
- Xperia V
- Xperia Z2
Huawei
- Ascend Mate 2
Apple (iPhone)
- iPhone 5
- iPhone 5c
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
WhatsApp actualiza de manera constante su plataforma para mejorar la experiencia de los usuarios, reforzar la seguridad y sumar nuevas funciones. Sin embargo, estas mejoras requieren capacidades de hardware y software que los modelos más antiguos ya no pueden soportar.