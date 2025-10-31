WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 1° de noviembre: el listado completo

La medida, que busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la aplicación, afectará a equipos que no cumplan los requisitos mínimos de Android 5.0 o iOS 12. Los usuarios deberán actualizar sus sistemas o cambiar de dispositivo para continuar usando la app.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 31 de octubre de 2025, 20:45
Fin del soporte: qué celulares ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre.
Fin del soporte: qué celulares ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre. Foto: Pinterest.

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, dejará de funcionar en una serie de celulares antiguos desde el 1° de noviembre de 2025.

La compañía Meta Platforms informó que la medida busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la app, afectando a usuarios cuyos dispositivos no cumplan con los requisitos mínimos.

Fin del soporte: qué celulares ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre. Foto: Unsplash.

El listado de celulares que perderán el acceso a WhatsApp a partir del 1° de noviembre

Los modelos que perderán soporte incluyen equipos de diferentes marcas:

  • Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.
  • Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.
  • Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.
  • Huawei: Ascend Mate 2.
  • HTC: One M8.
  • iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no están actualizados a iOS 12).

Para seguir utilizando WhatsApp, los dispositivos deberán contar con Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12 como mínimo. Quienes tengan versiones anteriores deberán actualizar el sistema operativo si es posible, o bien considerar la adquisición de un nuevo equipo que sí sea compatible con los nuevos requerimientos.

También podría interesarte

La localidad de Zona Oeste que tendrá la primera estación de descanso y recarga para repartidores de delivery

La localidad de Zona Oeste que tendrá la primera estación de descanso y recarga para repartidores de delivery

¿Decir “buen día” es un error?: la RAE aclara cuál es la forma correcta de saludar por la mañana

¿Decir “buen día” es un error?: la RAE aclara cuál es la forma correcta de saludar por la mañana

Fin del soporte: qué celulares ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre. Foto: Pixabay.

Meta explica que estas medidas buscan mejorar la seguridad y el rendimiento de la aplicación, ya que los modelos más antiguos no soportan las versiones recientes de la app. Mantener el soporte para equipos obsoletos podría comprometer la experiencia del usuario e impedir el acceso a funciones como videollamadas o inteligencia artificial.

En caso de que el celular esté en la lista de dispositivos afectados, los usuarios pueden:

  • Intentar actualizar el sistema operativo si el fabricante aún lo permite.
  • Comprar un nuevo teléfono compatible con Android 5.0 o iOS 12.

Mientras tanto, se recomienda respaldar las conversaciones: en Android, activando la copia de seguridad en Google Drive; en iPhone, a través de iCloud. Así, al cambiar de dispositivo, se podrá restaurar el historial completo.

Fin del soporte: qué celulares ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre. Foto: Pixabay.

Para verificar la compatibilidad, basta con ingresar a “Configuración/Ajustes”, “Acerca del teléfono/Información del dispositivo” y consultar la versión de Android o iOS instalada. Desde el mismo menú se puede revisar si existen actualizaciones disponibles.

Mantener WhatsApp y el sistema operativo actualizados es fundamental, no solo para acceder a nuevas funciones, sino también para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales. Usar versiones antiguas expone a fallos, errores de rendimiento y vulnerabilidades de seguridad.