WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 1° de noviembre: el listado completo

La medida, que busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la aplicación, afectará a equipos que no cumplan los requisitos mínimos de Android 5.0 o iOS 12. Los usuarios deberán actualizar sus sistemas o cambiar de dispositivo para continuar usando la app.

Fin del soporte: qué celulares ya no podrán usar WhatsApp a partir de noviembre. Foto: Pinterest.

WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo, dejará de funcionar en una serie de celulares antiguos desde el 1° de noviembre de 2025.

La compañía Meta Platforms informó que la medida busca mejorar la seguridad y el rendimiento de la app, afectando a usuarios cuyos dispositivos no cumplan con los requisitos mínimos.

El listado de celulares que perderán el acceso a WhatsApp a partir del 1° de noviembre

Los modelos que perderán soporte incluyen equipos de diferentes marcas:

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5.

Motorola: Moto G (1ra generación) y Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3.

Sony: Xperia Z, SP, T, V y Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

iPhone: 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus (si no están actualizados a iOS 12).

Para seguir utilizando WhatsApp, los dispositivos deberán contar con Android 5.0 (Lollipop) o iOS 12 como mínimo. Quienes tengan versiones anteriores deberán actualizar el sistema operativo si es posible, o bien considerar la adquisición de un nuevo equipo que sí sea compatible con los nuevos requerimientos.

Meta explica que estas medidas buscan mejorar la seguridad y el rendimiento de la aplicación, ya que los modelos más antiguos no soportan las versiones recientes de la app. Mantener el soporte para equipos obsoletos podría comprometer la experiencia del usuario e impedir el acceso a funciones como videollamadas o inteligencia artificial.

En caso de que el celular esté en la lista de dispositivos afectados, los usuarios pueden:

Intentar actualizar el sistema operativo si el fabricante aún lo permite.

Comprar un nuevo teléfono compatible con Android 5.0 o iOS 12.

Mientras tanto, se recomienda respaldar las conversaciones: en Android, activando la copia de seguridad en Google Drive; en iPhone, a través de iCloud. Así, al cambiar de dispositivo, se podrá restaurar el historial completo.

Para verificar la compatibilidad, basta con ingresar a “Configuración/Ajustes”, “Acerca del teléfono/Información del dispositivo” y consultar la versión de Android o iOS instalada. Desde el mismo menú se puede revisar si existen actualizaciones disponibles.

Mantener WhatsApp y el sistema operativo actualizados es fundamental, no solo para acceder a nuevas funciones, sino también para proteger la privacidad y la seguridad de los datos personales. Usar versiones antiguas expone a fallos, errores de rendimiento y vulnerabilidades de seguridad.